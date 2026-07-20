Aksident i rëndë në Istog, humbin jetën dy persona
Ditë e rëndë për Istogun, dy persona humbin jetën në aksident.
Kjo është konfirmuar nga zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi.
Gashi ka deklaruar se policia është njoftuar rreth orës 15:20 se aksidenti ka ndodhur midis dy veturave në fshatin Shushicë.
Bëhet e ditur se vdekja e njërit nga viktimat u konstatua nga mjeku kujdestar në vendin e ngjarjes, ndërsa vdekja e viktimës së dytë u konstatua në Spitalin Rajonal të Pejës.
“Sot rreth orës 15:20, Policia është njoftuar për një aksident trafiku në fshatin Shushicë të Istogut. Në aksident janë të përfshira dy vetura. Mjeku kujdestar i QKMF-së e ka konstatuar vdekjen e një personi në vendin e ngjarjes. Ndërkaq njëri nga katër të lënduar ka mbërri pa shenja jetë gjatë rrugës për në Spitalin Rajonal të Pejës”, ka thënë Gashi.
Në vendin e ngjarjes përpos policisë, kanë dalë emergjenca, zjarrfikësit dhe Prokurorit i Shtetit./Telegrafi/