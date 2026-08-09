Të shtënat me armë në Mitrovicë, policia jep detaje
Një rast i të shtënave me armë zjarri është raportuar sot në Mitrovicën e Jugut.
Rasti është bërë i ditur nga Avni Zahiti, zëdhënës i Policisë për rajonin e Mitrovicës së Jugut.
Zahiti ka bërë të ditur se rreth orës 15:30, Policia ka pranuar informatën për të shtëna me armë zjarri, pas së cilës njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes.
“Rreth orës 15:30, Policia në Mitrovicën e Jugut ka pranuar informatën për të shtëna me armë zjarri. Njësitet policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku janë gjetur disa gëzhoja”.
Sipas tij, nga të shtënat nuk raportohet për persona të lënduar.
“Nga të shtënat nuk raportohet për persona të lënduar. Policia po vazhdon hetimet”, ka shtuar ai.
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