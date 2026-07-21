Vetaksident me fatalitet në afërsi të Komoranit - vdes një person, lëndohen tre të tjerë
Një person ka ndërruar jetë dhe tre të tjerë kanë marrë lëndimet trupore sot rreth orës 05:30 në një aksident në rrugën nacionale Pejë-Prishtinë në afërsi të Komoranit.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Daut Hoxha.
Sipas tij, njësitë kompetente policore, në koordinim me Prokurorin e Shtetit, janë duke zhvilluar hetimet për sqarimin e rrethanave të rastit.
“Sot, rreth orës 05:30, në rrugën nacionale Pejë–Prishtinë, në afërsi të Komoranit, eshte shkaktuar një aksident trafiku me pasoja fatale. Si pasojë e aksidentit (vetaksident), një person ka humbur jetën, ndërsa tre persona të tjerë kanë pësuar lëndime trupore. Njësitë kompetente policore, në koordinim me Prokurorin e Shtetit, janë duke zhvilluar hetimet për sqarimin e rrethanave të rastit”, thuhet në raport.
Tutje bëhet e ditur se Policia e Kosovës apelon te të gjithë drejtuesit e automjeteve që të respektojnë rregullat e trafikut dhe të tregojnë kujdes të shtuar gjatë vozitjes. /Telegrafi/