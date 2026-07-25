Shpërthim i fuqishëm në një objekt industrial në Britani, mbi 100 zjarrfikës në terren
Një shpërthim i fuqishëm i shkaktuar nga një zjarr i madh ka tronditur një zonë industriale në Essex të Britanisë së Madhe të premten, duke shkaktuar panik te banorët përreth.
Më shumë se 100 zjarrfikës u angazhuan në operacionin për shuarjen e flakëve, ndërsa ekipet emergjente punuan për disa orë për të vënë situatën nën kontroll.
Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë momentin dramatik kur shpërthimi goditi objektin industrial, duke krijuar një valë të fuqishme zhurme dhe tronditjeje që u ndje edhe në zonat përreth.
Në disa video shihen persona duke u larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes, ndërsa një re e madhe tymi ngrihej mbi ndërtesën e përfshirë nga zjarri, shkruan bbc.
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Shërbimi i zjarrfikësve në Essex e klasifikoi ngjarjen si një incident madhor, për shkak të përmasave të zjarrit dhe rrezikut të mundshëm nga shpërthimet e tjera.
Autoritetet u bënë thirrje banorëve që të shmangin zonën dhe, për ata që jetojnë pranë saj, të mbajnë dyert dhe dritaret të mbyllura për të shmangur ndikimin e tymit dhe ndotjes së ajrit.
Ekipet e emergjencës u përqendruan në izolimin e zjarrit dhe në parandalimin e përhapjes së tij në ndërtesat apo objektet përreth. Për momentin nuk janë raportuar rreziqe të mëtejshme për komunitetin, ndërsa autoritetet vazhdojnë të hetojnë shkaqet e shpërthimit dhe të zjarrit.
Në një njoftim të publikuar të premten në mbrëmje, zjarrfikësit thanë se zjarri ishte vënë nën kontroll dhe se nuk kishte më kërcënim të gjerë për sigurinë publike. Megjithatë, ekipet mbetën në vendngjarje për të monitoruar situatën dhe për t’u siguruar që nuk kishte rrezik nga riaktivizimi i flakëve. /Telegrafi/