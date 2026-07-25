AJ dhe Prenga vlerësojnë atributet e njëri-tjetrit në boks: Nga shpejtësia te aura, ja notat që i dhanë para meçit
Anthony Joshua dhe Kristian Prenga u përballën me një sfidë interesante para duelit të sotëm (e shtunë) në Jeddah, duke vlerësuar veten dhe kundërshtarin në gjashtë aspekte të boksit.
Boksieri shqiptar do të ndeshen mbrëmjen e sotme nga ora 22:00 me britanikun e famshëm në Jeddah të Arabisë Saudite në një duel shumë interesant në kuadër të peshave të rënda.
Pas përballjeve ‘sy-më sy’, matjeve zyrtare dhe konferencave për shtyp, Prenga dhe Joshua u përballën me një sfidë interesante, ku ju kërkua ta vlerësojnë atributet e njëri tjetrit në të gjitha aspektet e boksit.
Shpejtësia (Speed)
Në vlerësimin e shpejtësisë, Anthony Joshua nuk bëri asnjë dallim mes vetes dhe kundërshtarit, duke i dhënë të dyve notën maksimale 10/10. Ndërkohë, Kristian Prenga e vlerësoi veten me 9/10, ndërsa Joshua mori vetëm 6.5/10, duke lënë të kuptohet se e konsideron veten më të shpejtë në ring.
Fuqia (Power)
Kur u pyetën për fuqinë e goditjeve, të dy boksierët treguan respekt maksimal për njëri-tjetrin. Joshua dhe Prenga i dhanë vetes dhe rivalit notën 10/10, duke pranuar se secili zotëron fuqi të jashtëzakonshme nokauti.
Mentaliteti (Mentality)
Edhe te aspekti mendor, Joshua vlerësoi si veten ashtu edhe Prengën me 10/10. Prenga, nga ana tjetër, i dha vetes notën maksimale, por u shpreh se Joshua "për momentin" është rreth 5/10, duke aluduar se britaniku nuk është në kulmin e tij nga ana psikologjike.
Mbrojtja (Defence)
Joshua vazhdoi të shpërndajë nota maksimale për të dy, edhe sa i përket mbrojtjes. Prenga ishte më kritik, duke i dhënë vetes 8/10, ndërsa ish-kampionin e botës e vlerësoi me vetëm 6/10 në këtë aspekt.
Inteligjenca në boks (Boxing IQ)
Për inteligjencën në ring, Joshua i dha sërish të dyve notën 10/10. Prenga e vlerësoi veten me 8/10, ndërsa pranoi se Joshua meriton 10/10, duke e konsideruar britanikun superior në leximin e ndeshjes dhe përvojën taktike.
Aura (Aura)
Në fund erdhi pyetja për "aurën". Joshua nuk hezitoi t'i japë vetes dhe Prengës notën 10/10. Edhe shqiptari fillimisht vlerësoi veten me notën maksimale dhe, me një buzëqeshje, tha për Joshua: "Nuk e di... ndoshta edhe ai 10/10", duke e mbyllur sfidën me respekt të ndërsjellë para përballjes së madhe.
/Telegrafi/