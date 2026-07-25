Musk parashikon fundin e rëndësisë së parasë: Nuk do t’ju duhet në vitin 2036
Shefi ekzekutiv i Teslas, Elon Musk, ka bërë një parashikim të guximshëm për të ardhmen e ekonomisë, duke thënë se paraja mund të humbasë rëndësinë e saj deri në vitin 2036.
Sipas Musk, zhvillimi i shpejtë i inteligjencës artificiale dhe robotëve humanoidë mund të ndryshojë rrënjësisht mënyrën se si funksionon shoqëria dhe ekonomia.
“Për çfarë ju duhet paraja? Ju nevojitet për mallra dhe shërbime: ushqim, strehim, transport dhe argëtim”, tha Musk, duke argumentuar se nëse robotët dhe sistemet e inteligjencës artificiale arrijnë të prodhojnë më shumë mallra dhe shërbime sesa njerëzit mund të konsumojnë, atëherë nevoja për para mund të zvogëlohet ndjeshëm.
Musk ka deklaruar vazhdimisht se robotët dhe AI do të luajnë një rol kryesor në të ardhmen. Ai beson se makinat autonome dhe robotët humanoidë mund të kryejnë një pjesë të madhe të punëve fizike dhe industriale, duke rritur ndjeshëm prodhimin global.
Megjithatë, ekspertë të ekonomisë dhe teknologjisë kanë pikëpamje të ndryshme për këtë skenar. Shumë prej tyre theksojnë se edhe në një botë me automatizim të lartë do të mbeten çështje si shpërndarja e pasurisë, pronësia e teknologjisë dhe mënyra se si njerëzit do të kenë qasje në burime.
Deklarata e Musk ka rihapur debatin mbi ndikimin afatgjatë të inteligjencës artificiale dhe nëse përparimi teknologjik mund të sjellë një ekonomi ku roli tradicional i parasë ndryshon. /Telegrafi/