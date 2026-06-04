ChatGPT arrin 1 miliard përdorues - rekord historik për një aplikacion
Aplikacioni i inteligjencës artificiale ChatGPT ka arritur një moment historik në industrinë e teknologjisë, duke kaluar shifrën prej 1 miliard përdoruesish aktivë mujorë. Ky sukses e vendos atë ndër platformat me rritjen më të shpejtë në historinë e aplikacioneve digjitale.
Sipas të dhënave të publikuara nga kompani analitike të tregut, ChatGPT ka arritur këtë nivel vetëm pak vite pas lansimit të tij, duke shënuar një ritëm adoptimi që ka tejkaluar shumë aplikacione të njohura globale si TikTok, Instagram apo YouTube në fazat e tyre të hershme të rritjes.
Ekspertët e industrisë së teknologjisë e shohin këtë zhvillim si një tregues të qartë të ndryshimit të mënyrës se si njerëzit përdorin internetin dhe mjetet digjitale. Inteligjenca artificiale po kalon nga një teknologji “shtesë” në një mjet të përditshëm për punë, komunikim, mësim dhe krijim përmbajtjeje.
Rritja e shpejtë e ChatGPT lidhet me integrimin e tij në një gamë të gjerë funksionesh, duke përfshirë gjenerimin e tekstit, përkthimet, ndihmën në programim, krijimin e përmbajtjes kreative dhe përdorime profesionale në fusha të ndryshme si biznesi, arsimi dhe media.
Po ashtu, zgjerimi i versioneve më të avancuara të modelit, si dhe integrimi në aplikacione dhe shërbime të tjera digjitale, ka ndikuar ndjeshëm në rritjen e numrit të përdoruesve.
Analistët theksojnë se ky nivel përdorimi e vendos ChatGPT në qendër të “garës globale të inteligjencës artificiale”, ku kompanitë kryesore teknologjike po investojnë miliarda dollarë për të zhvilluar modele gjithnjë e më të fuqishme dhe të integruara në jetën e përditshme.
Megjithatë, rritja e shpejtë e teknologjisë së AI shoqërohet edhe me debate mbi sigurinë, privatësinë dhe ndikimin e saj në tregun e punës, pasi automatizimi dhe mjetet inteligjente po ndryshojnë mënyrën tradicionale të shumë profesioneve.
Në këtë kontekst, ChatGPT shihet jo vetëm si një aplikacion i suksesshëm, por edhe si një simbol i transformimit të thellë teknologjik që po ndodh në nivel global. /Telegrafi/