Bumi i inteligjencës artificiale po ndryshon hartën e transportit ajror në Azi
Gara globale për inteligjencën artificiale po ndryshon rrjetet e transportit ajror në Azi. Kompanitë ajrore po shtojnë dhe riorganizojnë linjat rreth qendrave ku prodhohen çipat, pajisjet për gjysmëpërçues dhe serverët, ndërsa dërgesat e vogla nga tregtia online po humbin ritëm.
Ndryshe nga rritja e përkohshme e pakove pas pandemisë, kërkesa e lidhur me AI-në mbështetet në porosi shumëvjeçare për procesorë, memorie të avancuar dhe pajisje të qendrave të të dhënave.
Korean Air raportoi se të ardhurat nga transporti i mallrave u rritën 46 për qind në tremujorin e dytë, në 1.54 trilion won, ose rreth 1.07 miliard dollarë. Kompania tha se pajisjet e AI-së kanë zëvendësuar dërgesat e tregtisë elektronike nga Kina si burimi kryesor i rritjes.
Japonia eksporton pajisje për prodhimin e gjysmëpërçuesve, Koreja e Jugut memorie të avancuar, ndërsa Tajvani mbetet qendra kryesore për çipat më të sofistikuar.
Vietnami, Malajzia, Tajlanda dhe Singapori po marrin rol më të madh në montimin e serverëve që dërgohen në Amerikën e Veriut dhe Evropë.
Japan Airlines tha se produktet teknologjike përbënin rreth 80 për qind të rritjes së eksporteve ajrore nga Azia, pa Kinën, gjatë vitit të fundit.
China Airlines shtoi fluturime mallrash në Azinë Juglindore, ndërsa EVA Airways thotë se ngarkesat e lidhura me AI-në tashmë sjellin deri në gjysmën e të ardhurave të saj nga transporti i mallrave.
Këto pajisje kanë vlerë të lartë, janë të ndjeshme dhe duhet të arrijnë shpejt në destinacion.
Sipas IATA-s, mallrat e lidhura me AI-në përbënin 53.5 për qind të vlerës së ngarkesave ajrore në vitin 2025, megjithëse vetëm shtatë për qind të vëllimit. /Telegrafi/