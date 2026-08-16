Arrestohet i dyshuari për të shtënat me armë në Pejë, ndalohet për 48 orë
Është arrestuar personi që dyshohet se ka shtënë sot me armë zjarri në rrugën “Wesley Clark” në Pejë.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Prokurorisë së Pejës, Shkodran Nikçi, i cili ka bërë të ditur se i dyshuari është ndaluar për 48 orë me urdhër të prokurorit të shtetit.
“Personi që dyshohet se ka shtënë sot me armë zjarri, pas arrestimit nga Policia e Kosovës dhe intervistimit është ndaluar për 48 orë me urdhër të prokurorit të shtetit”, ka deklaruar Nikçi.
Të shtënat me armë janë raportuar sot rreth orës 11:50 në rrugën “Wesley Clark”.
Rastin e kishte konfirmuar zëdhënësi i Policisë në Pejë, Driton Rugova, sipas të cilit pas njoftimit, njësitet policore kishin dalë menjëherë në vendin e ngjarjes.
Në vendin e ngjarjes, Policia kishte takuar një person që dyshohet se ishte sulmuar.
“Fatmirësisht nuk kemi persona të lënduar”, kishte deklaruar Rugova.
Rasti është nën hetim nga autoritetet kompetente./Telegrafi/