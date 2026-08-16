Është arrestuar personi që dyshohet se ka shtënë sot me armë zjarri në rrugën “Wesley Clark” në Pejë.

Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Prokurorisë së Pejës, Shkodran Nikçi, i cili ka bërë të ditur se i dyshuari është ndaluar për 48 orë me urdhër të prokurorit të shtetit.

“Personi që dyshohet se ka shtënë sot me armë zjarri, pas arrestimit nga Policia e Kosovës dhe intervistimit është ndaluar për 48 orë me urdhër të prokurorit të shtetit”, ka deklaruar Nikçi.

Të shtënat me armë janë raportuar sot rreth orës 11:50 në rrugën “Wesley Clark”.

Rastin e kishte konfirmuar zëdhënësi i Policisë në Pejë, Driton Rugova, sipas të cilit pas njoftimit, njësitet policore kishin dalë menjëherë në vendin e ngjarjes.

Në vendin e ngjarjes, Policia kishte takuar një person që dyshohet se ishte sulmuar.

“Fatmirësisht nuk kemi persona të lënduar”, kishte deklaruar Rugova.

Rasti është nën hetim nga autoritetet kompetente./Telegrafi/

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