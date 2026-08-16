Përfshihet nga zjarri një veturë në Gjakovë, nuk ka të lënduar
Një automjet është përfshirë nga zjarri mesditën e sotme në rrugën “Femi Agani” në Gjakovë.
Sipas njoftimit të Zjarrfikësve të Gjakovës, rasti është raportuar rreth orës 12:00, ndërsa ekipet e Njësisë Profesionale të Zjarrfikësve dhe Shpëtimit kanë intervenuar menjëherë në vendin e ngjarjes.
Zjarrfikësit kanë arritur ta lokalizojnë zjarrin dhe kanë parandaluar përhapjen e tij.
Nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa automjeti ka pësuar dëme materiale.
Rrethanat se si ka ardhur deri te përfshirja e automjetit nga zjarri nuk janë bërë të ditura. /Telegrafi/
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