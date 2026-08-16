Mickoski: Më 26 gusht nis ndërtimi i autostradës Shkup-Bllacë
Kryeministri Hristijan Mickoski, informoi se në fund të këtij muaji pritet të fillojë ndërtimi i pjesës së dytë të autostradës Shkup-Bllacë.
Ai dha datën 26 gusht për fillimin e punës, pasi sipas tij të gjitha kushtet për ndërtimin e këtij projekti janë përmbushur.
“Këtë muaj, zyrtarisht do të fillojë ndërtimi, të gjitha formalitetet dhe procedurat që lidhen me pjesën shqiptare të Bllacës-Shkupit kanë përfunduar, mendoj se fillimi është planifikuar për 26 gusht, tani nuk do të doja që të më kapeni për fjale por mendoj se ajo ishte data, më në fund ky projekt dhjetëvjeçar që u njoftua, më në fund kemi një kontraktor, është një kompani vendase, kemi mbikëqyrje, do të thosha se janë përmbushur të gjitha kushtet që ndërtimi i kësaj autostrade të fillojë”, tha Mickoski.
Për momentin po punohet në 1200 lokacione në gjithë Maqedoninë, u shpreh Mickoski, duke shtuar se në shtator pritet të fillojë ndërtimi i segmentit Bukojçan-Kërçovë, ndërsa për autostradën Kërçovë-Ohër paralajmëroi përshpejtim të punimeve dhe përfundim gradual të saj.