Irani ofron shpërblim për këdo që kap ose vret një ushtar amerikan, gratë marrin dyfishin e shumës
Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë së Iranit, gjenerali Amir Hatami, njoftoi një shpërblim prej 30,000 dollarësh për kapjen ose vrasjen e çdo force amerikane nga një shtetas iranian, me dyfishin e kësaj shume që u ofrohet grave që kryejnë aktin, gjatë një ceremonie që shënonte Ditën e Gazetarëve në Teheran.
"Me pjesëmarrjen dhe mbështetjen financiare të popullit, është përgatitur një plan sipas të cilit çdo individ që vret ose kap dhe dorëzon një forcë amerikane do të marrë një shpërblim ekuivalent me 30,000 dollarë ose 5 miliardë tomanë", tha Hatami.
"Gratë e guximshme iraniane që ia dalin mbanë në këtë akt do të marrin shpërblim të dyfishtë", shtoi ai.
Hatami tha se arma e çdo individi që arrin të vrasë një forcë amerikane do të blihet përsëri me dyfishin e çmimit të saj dhe do të zëvendësohet me një të re.
"Amerikanët duhet ta dinë se ky është Irani dhe nëse bëjnë një gabim, do të bëhen mësim për të tjerët gjatë gjithë historisë", tha Hatami.
Në të njëjtën ngjarje, Hatami tha se Ngushtica e Hormuzit nuk do të kthehej kurrë në statusin e saj të mëparshëm.
"Ngushtica e shenjtë e Hormuzit është një aset gjeopolitik i dhënë nga Zoti për kombin iranian dhe kjo përparësi nuk do të kthehet kurrë në gjendjen e mëparshme", deklaroi ai.