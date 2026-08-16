Papa Leo bën thirrje për ndalimin e dhunës kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor
Papa Leo bëri thirrje të dielën për t'i dhënë fund dhunës kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar, mes një rritjeje të sulmeve nga kolonët militantë dhe një rrethimi në fshatin Kusra të territorit.
Kolonët izraelitë rrethuan shtëpitë pasi ndërprenë ujin dhe energjinë elektrike, në atë që grupet e të drejtave të njeriut e kanë quajtur një përpjekje e përbashkët për të pushtuar më shumë tokë dhe për të përvetësuar më tej territorin ku palestinezët synojnë të krijojnë një shtet, transmeton Telegrafi.
"Unë përsëris apelin tim për t'i dhënë fund dhunës së përsëritur kundër popullsisë civile palestineze në Bregun Perëndimor", tha Papa, pa përmendur konfrontime ose sulme specifike.
"I kërkoj urgjentisht bashkësisë ndërkombëtare të ndërmarrë veprime në mënyrë që të përparojë zgjidhjen me dy shtete, për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme", shtoi Papa pas lutjeve të mesditës në rezidencën e tij Castel Gandolfo jashtë Romës.
Vatikani ka mbështetur prej kohësh idenë e një shteti të ardhshëm palestinez, i cili është njohur nga më shumë se 150 nga 193 shtete anëtare të OKB-së si shtet që përfshin Rripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor, përfshirë Jerusalemin Lindor.
Qeveria e koalicionit të krahut të djathtë e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu ka mbikëqyrur ndërtimin masiv të vendbanimeve në Bregun Perëndimor, të cilat Ministri i Financave, Bezalel Smotrich thotë se synojnë të varrosin idenë e një shteti të tillë.
Kombet e Bashkuara dhe shumica e qeverive i konsiderojnë vendbanimet si të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar që lidhet me pushtimin ushtarak. Izraeli pushtoi Bregun Perëndimor në luftën e vitit 1967, por argumenton se territori është i diskutueshëm dhe jo i pushtuar. /Telegrafi/