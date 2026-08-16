Të shtëna me armë në Pejë, policia në kërkim të të dyshuarit
Të shtëna me armë janë raportuar sot rreth orës 11:50 në rrugën “Wesley Clark” në Pejë.
Rastin e ka konfirmuar për Telegrafin zëdhënësi i Policisë në Pejë, Driton Rugova.
Sipas Rugovës, pas njoftimit Policia ka dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku ka takuar viktimën, e cila dyshohet se ishte sulmuar.
“Fatmirësisht nuk kemi persona të lënduar”, ka thënë Rugova.
I dyshuari është larguar nga vendi i ngjarjes, ndërsa Policia është vënë në kërkim të tij.
Rasti është duke u hetuar nga njësitet kompetente policore.
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