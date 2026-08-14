Gemini arrin 1 miliard përdorues dhe i afrohet ChatGPT-së
Në një pikë kthese të rëndësishme për Google, drejtori ekzekutiv Sundar Pichai njoftoi përmes platformës X se aplikacioni Gemini është bërë një nga produktet me rritjen më të shpejtë të kompanisë, duke kaluar së fundmi shifrën prej 1 miliard përdoruesish aktivë mujorë. Pichai theksoi gjithashtu se ky është produkti i 14-të i Google që arrin kufirin prej një miliard përdoruesish.
Me këtë rritje të shpejtë, Gemini po e ndjek nga afër ChatGPT-n e OpenAI, i cili arriti shifrën prej 1 miliard përdoruesish aktivë mujorë që në qershor.
Google po e integron vazhdimisht Gemini në produktet e veta, nga Search dhe Workspace, deri te Android-i dhe aplikacioni i pavarur. Veçanërisht i suksesshëm është funksioni “AI Mode” në kërkimin e Google, i cili ka më shumë se një miliard përdorues aktivë mujorë në mbarë botën. Megjithatë, shifra e fundit i referohet konkretisht aplikacionit Gemini dhe nuk përfshin përdoruesit e inteligjencës artificiale përmes kanaleve të tjera.
Kompania ka vazhduar gjithashtu të prezantojë modele dhe funksione të reja, përfshirë Gemini 3.5 Flash, për të cilin Google thotë se është krijuar për të përmirësuar programimin dhe detyrat e agjentëve autonomë të inteligjencës artificiale.
Google ka publikuar edhe të dhëna se si përdoruesit e shfrytëzojnë chatbotin. Sipas kompanisë, 63 për qind e përdoruesve të Gemini bisedojnë drejtpërdrejt me asistentin përmes funksionit zanor. Përveç kësaj, Gemini tani gjeneron më shumë se 150 milionë imazhe në ditë, sipas Google.
Rritja e Gemini nuk është e kufizuar vetëm në produktet e Google. Kompania thotë se tashmë ka më shumë se 100 milionë përdorues aktivë në iOS.
Kjo arritje vjen menjëherë pas raportit financiar të Google për tremujorin e dytë të vitit 2026, ku kompania bëri të ditur se kishte kaluar shifrën prej 950 milionë përdoruesish mujorë, ndërsa numri i përdoruesve aktivë ditorë ishte trefishuar gjatë vitit të fundit.
Njoftimi vjen gjithashtu pak para eventit “Made by Google”, ku pritet të prezantohen funksione të reja të bazuara në Gemini për pajisjet Pixel. /Telegrafi/