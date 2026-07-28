ChatGPT tani refuzon kërkesat e përdoruesve për të shkruar në stilin e autorëve të njohur
OpenAI ka ndryshuar mënyrën se si ChatGPT përgjigjet ndaj kërkesave për të imituar stilin e shkrimtarëve të famshëm.
Tani modeli refuzon të krijojë tekste që kopjojnë drejtpërdrejt zërin ose stilin karakteristik të një autori të caktuar.
Në vend të kësaj, ChatGPT u ofron përdoruesve një alternativë: të shkruajë një tekst origjinal që përmban disa tipare të përgjithshme të stilit të kërkuar, por pa e imituar autorin në mënyrë të drejtpërdrejtë.
Për shembull, nëse kërkohet një histori “në stilin e Stephen King”, modeli mund të ofrojë një atmosferë të errët, tension psikologjik dhe elemente horror, por nuk do të kopjojë zërin e tij të veçantë.
Gjatë testeve, ChatGPT ka refuzuar kërkesa për imitimin e autorëve të gjallë dhe të vdekur, përfshirë emra si Stephen King, J.K. Rowling, Amy Tan, Charles Dickens dhe Ernest Hemingway.
Ky ndryshim lidhet me debatet gjithnjë e më të mëdha rreth të drejtave të autorit dhe përdorimit të veprave letrare për trajnimin e modeleve të inteligjencës artificiale.
Kritikët kanë ngritur shqetësime se modelet gjeneruese mund të prodhojnë tekste shumë të ngjashme me punën e autorëve të mbrojtur nga të drejtat e autorit.
Megjithatë, ChatGPT vazhdon të lejojë kërkesa më të përgjithshme, si shkrimi i një tregimi me “atmosferë gotike”, “humor satirik” apo “stil misterioz”, për sa kohë që nuk kërkohet kopjimi i drejtpërdrejtë i një autori specifik. /Telegrafi/