Humbi sandalen mes 1 mijë palë këpucësh, ChatGPT i vjen në ndihmë
Një video ku një burrë përdor ChatGPT për të gjetur sandalen e humbur mes qindra palë këpucësh është bërë virale në rrjetet sociale.
Në pamje shihet një hapësirë e mbushur me më shumë se 1,000 palë këpucë.
Në vend që t’i kërkonte një nga një, burri fotografoi grumbullin dhe ia dërgoi imazhin ChatGPT-së, duke i kërkuar të identifikonte sandalen e tij.
Sipas postimeve në rrjetet sociale, AI e ndihmoi të përcaktonte vendndodhjen, duke shkaktuar reagime të shumta dhe humor në internet.
Komentuesit e cilësuan veprimin si një shembull të përdorimit kreativ të Al.
“Nuk e dija që mund ta përdornim ChatGPT edhe për këtë”, shkroi një përdorues.
Megjithatë, autenticiteti i videos dhe detajet e sakta të ngjarjes nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur.
Pavarësisht kësaj, rasti tregon se si AI po përdoret gjithnjë e më shumë edhe për situata të zakonshme të përditshmërisë.