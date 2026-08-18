Gashi ironizon pas takimit Kurti-Abdixhiku: U mbars mali, polli ni mi
Deputeti i zgjedhur i Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK), Arben Gashi, ka reaguar pas takimit të fundit ndërmjet kryeministrit në detyrë, Albin Kurti, dhe kryetarit të LDK-së, Lumir Abdixhiku.
Përmes një postimi, Gashi ka ironizuar deklaratat e bëra pas takimit, duke përdorur shprehjen popullore: “U mbars mali, polli ni mi”.
Ai ka vlerësuar se takimi u shoqërua me shumë pritje dhe premtime, por pa rezultate konkrete.
“Shumë zhurmë, shumë premtime, shumë pritje e në fund, asgja”, ka shkruar Gashi.
Deputeti i zgjedhur i LDK-së ka kritikuar gjithashtu mënyrën e qeverisjes, duke thënë se kjo ndodh kur, sipas tij, propaganda e zëvendëson punën.
“Kjo asht ajo që ndodh kur propaganda e zëvendëson punën, e pushteti madhështinë e premtimeve”, ka deklaruar ai.
Reagimi i Gashit vjen pasi Kurti deklaroi se gjatë takimit me Abdixhikun kishte parë vullnet nga LDK-ja për të arritur një marrëveshje që do t'i mundësonte vendit zgjedhjen e presidentit të ri.
Nga ana tjetër, Abdixhiku tha se palët janë pajtuar në parim për profilin e presidentit të ardhshëm, duke theksuar se LDK-ja nuk kërkon asgjë tjetër përveç stabilitetit institucional./Telegrafi.