TikTok sjell ndryshimin e madh, komentet nuk do të jenë më njësoj
TikTok ka prezantuar disa funksione të reja për seksionin e komenteve, duke përfshirë komentet me zë, sondazhet, komentet me foto dhe Live Photos.
Me këto ndryshime, platforma synon t’i bëjë komentet më interaktive dhe t’i nxisë përdoruesit të kalojnë më shumë kohë duke komunikuar me njëri-tjetrin.
Funksioni i ri Voice Comments u lejon përdoruesve të regjistrojnë komente zanore deri në një minutë, të cilat të tjerët mund t’i dëgjojnë direkt poshtë videos.
Ky funksion po shpërndahet globalisht për përdoruesit mbi 18 vjeç.
Krijuesit mund të vendosin gjithashtu sondazhe në komentet e videove të tyre, me deri në pesë alternativa dhe një afat të caktuar për votim.
Ndërkohë, përdoruesit mund të publikojnë deri në nëntë fotografi në një koment të vetëm, ndërsa komentet me Live Photos sjellin një moment të shkurtër lëvizjeje para shfaqjes së plotë të fotografisë.
TikTok thotë se këto funksione synojnë ta kthejnë seksionin e komenteve në një hapësirë më aktive për bashkëbisedim, kreativitet dhe ndërveprim.