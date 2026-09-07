BE reagon pas vdekjes së Mlladiqit: Kriminel lufte, glorifikimi i tij nuk ka vend në Evropë
Bashkimi Evropian ka reaguar pas vdekjes së Ratko Mlladiq, ish-komandantit të Ushtrisë së Republika Srpska, i dënuar me burgim të përjetshëm për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Në një deklaratë të zëdhënësit të Shërbimit Evropian për Veprim të Jashtëm (EEAS), BE-ja shpreh solidaritet me viktimat, të mbijetuarit dhe familjet e tyre, duke i cilësuar konfliktet e armatosura të viteve ’90 në Ballkanin Perëndimor si “ndër momentet më të errëta të Evropës në historinë e saj të kohëve të fundit”.
“Ratko Mlladiq ishte një kriminel lufte i dënuar i cili kishte kryer krime lufte, gjenocid dhe krime kundër njerëzimit”, thuhet në deklaratë.
Mlladiq vdiq ndërsa vuante dënimin me burgim të përjetshëm.
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Në vitin 2017, Tribunali Ndërkombëtar Penal për ish-Jugosllavinë e dënoi atë për rolin e tij në krimet e kryera gjatë luftërave në Bosnje dhe Hercegovinë, përfshirë gjenocidin në Srebrenicë.
BE-ja ka paralajmëruar gjithashtu kundër çdo përpjekjeje për glorifikimin e figurës së Mlladiqit, mohimin e gjenocidit apo revizionizmin historik.
“Çdo glorifikim i kriminelëve të luftës, mohimi i gjenocidit dhe revizionizmi bien ndesh me vlerat më themelore evropiane dhe nuk kanë vend në BE ose në vendet kandidate për në BE”, theksohet në deklaratë.
Sipas BE-së, pajtimi dhe marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë në Ballkanin Perëndimor mbeten thelbësore për ndërtimin e një të ardhmeje të përbashkët.
Bashkimi Evropian deklaron se do të vijojë të mbështesë vendet e Ballkanit Perëndimor në përpjekjet për pajtim dhe stabilitet rajonal, si dhe në gjetjen e zgjidhjeve përfundimtare dhe gjithëpërfshirëse për mosmarrëveshjet dhe çështjet rajonale e dypalëshe që lidhen me trashëgiminë e konflikteve të së kaluarës.