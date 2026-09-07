Letonia ndalon librat rusë dhe bjellorusë, duke përmendur shqetësime për propagandën
Letonia ka ndaluar importin e librave, gazetave dhe materialeve të tjera të shtypura nga Rusia dhe Bjellorusia, duke përmendur "dezinformimin dhe propagandën e luftës", tha ministria e saj e jashtme për AFP të hënën - një veprim me implikime për mënyrën se si anëtarët e BE-së dhe NATO-s e trajtojnë luftën informative nga Moska.
"Ndalimi i importit synon të mbrojë interesat e sigurisë së Letonisë dhe të zvogëlojë më tej lidhjet ekonomike me Rusinë dhe Bjellorusinë, të cilat vazhdojnë të zhvillojnë dhe mbështesin luftën e agresionit kundër Ukrainës", tha ministria, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Letonia, një anëtare e NATO-s dhe BE-së që kufizohet si me Rusinë ashtu edhe me Bjellorusinë, është pozicionuar fort pas Kievit që nga pushtimi i vitit 2022.
Riga thotë se është përballur me "sulme hibride" të vazhdueshme nga Moska që nga fillimi i luftës - një term që mbulon sulmet kibernetike, ndërhyrjet me dronë dhe fushatat e dezinformimit - dhe ka investuar shumë në siguri, duke besuar se mund të bëhet një nga objektivat e ardhshëm të Kremlinit.
Ky vend gjithashtu ka një popullsi të konsiderueshme rusishtfolëse, me rreth një të katërtën e letonezëve që identifikohen si rusë etnikë, sipas statistikave zyrtare.
Ndalimi, në fuqi që nga 1 shtatori, është i pari i këtij lloji i vendosur për mallrat ruse të konsumit kudo në Evropë.
Ai mbulon gjithashtu mallra të tjera, duke përfshirë veshjet, lodrat dhe pajisjet sportive.
Qeveria e Letonisë tha se qëllimi ishte "forcimi i qëndrueshmërisë së shoqërisë dhe zvogëlimi i cenueshmërisë në hapësirën e informacionit".
Importet e përgjithshme nga Rusia dhe Bjellorusia kanë rënë afërsisht 91% që nga fillimi i luftës, tha ministria e jashtme - por librat dhe materialet e shtypura mbetën një nga kategoritë më të mëdha të importit të konsumatorëve që ende rrjedhin nga Rusia, siç e tha ministria, pasi "përbënin një nga kategoritë më të mëdha të mbetura të importit të mallrave të konsumit nga Rusia".
Lëvizja vjen në një sfond të fërkimeve në rritje midis Moskës dhe shteteve baltike.
Në maj, Rusia sinjalizoi plane për të çuar Letoninë, Lituaninë dhe Estoninë në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për shkelje të dyshuara të të drejtave kundër folësve të rusishtes - pretendime që të tre vendet i hedhin poshtë, duke akuzuar në vend të kësaj Moskën për shfrytëzimin e një pakice etnike ruse që u rrit ndjeshëm gjatë dekadave të pushtimit sovjetik për të nxitur tensione rajonale. /Telegrafi/