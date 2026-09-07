Fitorja dërrmuese e AfD-së në zgjedhjet rajonale në Saksoni-Anhalt ka tronditur establishmentin politik dhe kërcënon konsensusin e pasluftës në Gjermani për të përjashtuar të djathtën ekstreme nga pushteti.

Gazetat gjermane kanë reaguar me tronditje ndaj rezultatit triumfal.

“Fitore historike zgjedhore për AfD-në”, shkruhet në faqen e parë të gazetës së biznesit Handelsblatt.

"Gëzim dhe dhimbje", shkruan tabloidi Bild, duke iu referuar si fitores ashtu edhe pasojave të saj për partinë e qendrës së djathtë të kancelarit Friedrich Merz, e cila humbi gjysmën e vendeve të saj në parlamentin rajonal.

Bild publikoi gjithashtu një imazh të ish-kancelares Angela Merkel duke ngrënë në një restorant kinez në kohën kur u shpallën rezultatet e zgjedhjeve.

Frankfurter Allgemeine shkroi: "AfD fiton - CDU bie".

Gazeta Tagesspiegel e quajti fitoren e AfD-së një "tërmet politik".

Gazeta konservatore kryesore Die Welt botoi një artikull nga kryeredaktori i saj me titullin "krahu i majtë ka mbaruar".

Ajo shkroi se përqindja e ulët e votave të partive të krahut të majtë "tregon se sa pak presin njerëzit prej tyre" dhe i kërkoi Merz, i cili qeveris në një koalicion me SPD-në e qendrës së majtë, të "largohet nga politikat e krahut të majtë".

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