AfD trondit politikën gjermane – çfarë shkruajnë gazetat pas fitores historike?
Fitorja dërrmuese e AfD-së në zgjedhjet rajonale në Saksoni-Anhalt ka tronditur establishmentin politik dhe kërcënon konsensusin e pasluftës në Gjermani për të përjashtuar të djathtën ekstreme nga pushteti.
Gazetat gjermane kanë reaguar me tronditje ndaj rezultatit triumfal.
“Fitore historike zgjedhore për AfD-në”, shkruhet në faqen e parë të gazetës së biznesit Handelsblatt.
"Gëzim dhe dhimbje", shkruan tabloidi Bild, duke iu referuar si fitores ashtu edhe pasojave të saj për partinë e qendrës së djathtë të kancelarit Friedrich Merz, e cila humbi gjysmën e vendeve të saj në parlamentin rajonal.
Bild publikoi gjithashtu një imazh të ish-kancelares Angela Merkel duke ngrënë në një restorant kinez në kohën kur u shpallën rezultatet e zgjedhjeve.
Frankfurter Allgemeine shkroi: "AfD fiton - CDU bie".
Gazeta Tagesspiegel e quajti fitoren e AfD-së një "tërmet politik".
Gazeta konservatore kryesore Die Welt botoi një artikull nga kryeredaktori i saj me titullin "krahu i majtë ka mbaruar".
Ajo shkroi se përqindja e ulët e votave të partive të krahut të majtë "tregon se sa pak presin njerëzit prej tyre" dhe i kërkoi Merz, i cili qeveris në një koalicion me SPD-në e qendrës së majtë, të "largohet nga politikat e krahut të majtë".