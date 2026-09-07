Një zjarr ka përfshirë pasditen e së hënës një zonë në rrugën “Fatime Sokoli” në Prishtinë.

Sipas Policisë së Kosovës, zjarri është raportuar rreth orës 16:00, ndërsa menjëherë pas pranimit të informatës, njësitet policore dhe ekipet e zjarrfikësve kanë dalë në vendin e ngjarjes.

Për shkak të rrezikut, autoritetet kanë bërë evakuimin e banorëve të zonës.

“Për shkaqe sigurie, është bërë evakuimi i banorëve të zonës, ndërsa zjarrfikësit po ndërmarrin veprimet e nevojshme për lokalizimin dhe shuarjen e zjarrit”, ka thënë për Zërin zëdhënësi i Policisë në Prishtinë, Enis Pllana.

Deri më tani nuk ka informacione të konfirmuara për persona të lënduar, ndërsa nuk dihet ende as shkalla e dëmeve materiale të shkaktuara nga zjarri.

Policia pritet të japin më shumë detaje pas përfundimit të intervenimit dhe vlerësimit të situatës./Telegrafi/

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