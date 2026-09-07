Bosnja e Hercegovina tërheq stafin e Ambasadës nga Serbia për shkak të sjelljeve të zyrtarëve serbë pas varrimit të Mladiqit
Ministri i Punëve të Jashtme i Bosnjës dhe Hercegovinës, Elmedin Konakoviq, njoftoi në një konferencë për shtyp se do të tërheqë të gjithë stafin nga Ambasada e Bosnjës dhe Hercegovinës në Beograd për shkak të sjelljes së zyrtarëve nga Serbia pas vdekjes së kriminelit të luftës Ratko Mladiq.
Konakoviq tha se do të tërheqë të gjithë punonjësit nga ambasada përveç ambasadorit dhe konsullit, duke pasur parasysh se nuk ka autoritet për t'i tërhequr ata dhe se ambasadorët dhe konsujt emërohen nga Presidenca e Bosnjës dhe Hercegovinës.
Detyrat e tyre në të ardhmen do të kryhen nga punonjësit e ambasadave të BeH në Mal të Zi dhe Kroaci, transmeton Telegrafi.
Shefi i diplomacisë së Bosnjës dhe Hercegovinës, Elmedin Konakoviq, vendosi të ndërmarrë këtë hap pas funeralit të sotëm të Ratko Mladiq, i cili u mbajt në Beograd, dhe në të cilin morën pjesë zyrtarë të shumtë nga Serbia dhe një pjesë e Bosnjës dhe Hercegovinës.
Një përkujtimore u mbajt edhe në Serbi më parë, dhe mediat dhe burrështetasit po inkurajojnë vazhdimisht glorifikimin e kriminelit, si dhe krimet që ai kreu.
"Kulmimi ishte mbrëmë në ndeshjen e Yllit të Kuq me mesazhin 'Drejtë Potoçarit'. Kjo është kambana e fundit e alarmit", tha Konakoviq.
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Edhe pse Konakoviq nuk ka autoritetin për të ndërprerë plotësisht marrëdhëniet diplomatike midis BeH dhe Serbisë, ai pret të jetë në gjendje të tërheqë të gjithë stafin dhe kështu ta lërë ambasadorin Aleksandar Vranjesh vetëm në Beograd.
"Nëse do të mundja, do t'i ndërpreja menjëherë marrëdhëniet diplomatike me Serbinë sot. Ajo që mund të bëj është t'i zvogëloj marrëdhëniet në minimumin e mundshëm. Do ta mohoj, do ta zvogëloj të gjithë komunikimin me ta. Do t'i tërheqim të gjithë njerëzit që mund të tërheqim, do t'i transferojmë çështjet konsullore në Zagreb dhe Podgoricë", tha Konakoviq.
Përveç reduktimit të marrëdhënieve me Serbinë në minimum, Konakoviq thotë se ka përgatitur nota të shumta diplomatike për shkak të sjelljes së Serbisë.
"Kemi bërë disa drafte sot, po dërgojmë letra njëra pas tjetrës, me mesazhe të ndryshme. Së pari, po i kërkoj publikisht BE-së: 'A i respektoni vërtet parimet tuaja? A po e mbroni atë që na keni detyruar të ndjekim?'
"Kjo është një çështje parësore e politikës së sigurisë. Do të kem një numër të madh bisedash telefonike, ndoshta disa vizita sepse kjo është një çështje parësore për BeH-në. BE-ja duhet të tregojë nëse do të tolerojë atë që nuk do ta toleronte kurrë në Bashkim. Letra drejtuar anëtarëve të Organizatës së Konferencës Islamike do të ketë specifikën e vet. Ata më thanë dy gjëra - diplomacia e Vuçiqit pati sukses sepse ishte aktive për vite me radhë në promovimin e gënjeshtrave, dhe e jona ishte pasive në promovimin e së vërtetës. Tani do t'u shpjegojmë atyre se kjo gënjeshtër ishte një mashtrim", tha Konakoviq. /Telegrafi/