Droni ukrainas godet ndërtesën në Perm të Rusisë, rreth 1,600 kilometra larg Ukrainës
Një sulm me dron ukrainas ka goditur mëngjesin e së hënës një ndërtesë shumëkatëshe banimi në qytetin rus të Permit, rreth 1,600 kilometra larg territorit të kontrolluar nga Ukraina, duke shkaktuar një viktimë dhe katër të plagosur, sipas autoriteteve ruse.
Sulmi është pjesë e një vale të gjerë sulmesh me dronë ndaj objektivave në disa rajone të Rusisë. Ministria ruse e Mbrojtjes pretendon se gjatë natës janë kapur ose shkatërruar 306 dronë ukrainas, transmeton Telegrafi.
Në të njëjtën kohë, kanale ukrainase raportojnë se një nga objektivat e sulmit në Perm mund të ketë qenë rafineria Lukoil-Permnefteorgsintez, një prej komplekseve më të mëdha të përpunimit të naftës në Rusi. Deri tani, shkalla e dëmeve në rafineri nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur.
Permi është kthyer disa herë në objektiv të sulmeve ukrainase për shkak të rëndësisë strategjike të infrastrukturës së tij energjetike. Rafineria Lukoil-Permnefteorgsintez ndodhet më shumë se 1,500 kilometra nga kufiri ukrainas dhe ka një kapacitet përpunues prej rreth 13 milionë tonësh naftë në vit.
WATCH: Ukrainian drone hit a residential building in Perm, Russia roughly 1,600 km from Ukrainian-held territory, killing one person and injuring four.
Russia says it intercepted 306 Ukrainian drones overnight across multiple regions.
Ukrainian channels claimed the Lukoil… pic.twitter.com/k2JUkkhpn0
— Clash Report (@clashreport) September 7, 2026
Sipas raportimeve, droni që goditi ndërtesën e banimit ishte i tipit Liutyi, një mjet ajror ukrainas me rreze të gjatë veprimi, i projektuar për të goditur objektiva shumë larg territorit ukrainas.
Një nga skenarët që po qarkullon është se droni mund të jetë devijuar nga lufta elektronike ruse, duke përfunduar jashtë trajektores së planifikuar dhe duke goditur një objekt banimi. Megjithatë, ky version mbetet ende i pakonfirmuar.
Sulmi në Perm tregon edhe një herë se lufta me dronë po shtrihet gjithnjë e më thellë në territorin rus. Objektivat energjetike, depot e karburantit dhe infrastruktura industriale janë bërë pjesë e fushatës ukrainase për të goditur kapacitetet ekonomike dhe logjistike të Rusisë.
Në rast se konfirmohet dëmtimi i rafinerisë së Permit, sulmi do të përbënte një tjetër goditje ndaj infrastrukturës energjetike ruse, ndërsa goditja e ndërtesës së banimit dhe viktimat civile ngrenë pikëpyetje të reja mbi atë që ndodhi me dronin gjatë fazës së fundit të fluturimit. /Telegrafi/