BE-ja kundër ofensivës së Trumpit për Grenlandën, 200 milionë euro për Arktikun
Bashkimi Evropian po rrit praninë e tij në Grenlandë, në një lëvizje që vjen në një moment të tensionuar gjeopolitik rreth ishullit strategjik të Arktikut.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, ka njoftuar gjatë vizitës së saj zyrtare në Nuuk se BE-ja do të investojë 200 milionë euro shtesë gjatë dy viteve të ardhshme në Grenlandë, me synim forcimin e lidhjeve ekonomike dhe shfrytëzimin e burimeve të saj të pasura natyrore.
“Arktiku është bërë një prej vendeve ku përplasen pllakat tektonike të gjeopolitikës. Prandaj, ne kemi një interes të drejtpërdrejtë për atë që ndodh këtu”, deklaroi von der Leyen, transmeton Telegrafi.
Paketa financiare synon të zgjerojë praninë evropiane në territorin autonom të Mbretërisë së Danimarkës, i cili prej kohësh është në qendër të interesimit të presidentit amerikan Donald Trump.
Trump ka tronditur marrëdhëniet transatlantike me kërkesat e tij për marrjen e kontrollit mbi Grenlandën. Në janar, tensionet arritën kulmin kur ai kërcënoi me vendosjen e tarifave të larta ndaj Danimarkës për ta shtyrë Kopenhagën të hiqte dorë nga ishulli.
Megjithëse më vonë u tërhoq përballë reagimeve ndërkombëtare, në korrik Trump e riktheu papritur në agjendë ambicien për aneksimin e Grenlandës, duke treguar se çështja mbetet një prej objektivave të tij strategjikë.
Gjatë vizitës në Nuuk, von der Leyen theksoi mbështetjen e plotë të Evropës për Danimarkën dhe popullin e Grenlandës, pa e përmendur Trumpin me emër.
“E ardhmja e Grenlandës është për popullin e Grenlandës dhe Danimarkën që ta vendosin. Askush tjetër”, tha ajo, duke shtuar se integriteti territorial, sovraniteti dhe paprekshmëria e kufijve janë parime themelore të së drejtës ndërkombëtare.
Kryeministri i Grenlandës, Jens-Frederik Nielsen, e mirëpriti mbështetjen evropiane.
“Grenlanda ka nevojë për Bashkimin Evropian dhe Bashkimi Evropian ka nevojë për Grenlandën. Ne kemi nevojë për njëri-tjetrin”, deklaroi ai.
Edhe kryeministrja daneze, Mette Frederiksen, falënderoi von der Leyen, duke theksuar se zëri i Evropës ka qenë i rëndësishëm në një periudhë presioni të madh ndaj Danimarkës dhe Grenlandës.
Investimi i ri prej 200 milionë eurosh nuk është vetëm një paketë ekonomike. Në sfondin e garës për ndikim në Arktik, burimet minerare dhe pozicioni strategjik i Grenlandës, BE-ja po sinjalizon se nuk synon të qëndrojë jashtë një prej përplasjeve më të rëndësishme gjeopolitike të viteve të ardhshme. /Telegrafi/