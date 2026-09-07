Përshkallëzim i ri Moskë-Berlin, Rusia urdhëron mbylljen e Konsullatës gjermane në Shën Petersburg
Rusia ka urdhëruar mbylljen e Konsullatës së Përgjithshme të Gjermanisë në Shën Petersburg, në një tjetër përshkallëzim të marrëdhënieve tashmë të tensionuara mes Moskës dhe Berlinit.
Ministria e Jashtme ruse njoftoi se ka tërhequr pëlqimin për funksionimin e konsullatës dhe ka kërkuar që ajo të ndërpresë aktivitetin jo më vonë se 18 shtatori.
Të gjithë punonjësit e konsullatës duhet të largohen nga territori rus deri në të njëjtën datë, transmeton Telegrafi.
Moska ka urdhëruar gjithashtu mbylljen e Qendrave Gjermane të Kulturës Goethe në Rusi. Punonjësit e dërguar nga Gjermania duhet të largohen nga vendi deri më 13 shtator.
Ministria e Jashtme ruse e akuzoi Berlinin se po provokon “përsëri” një raund të ri përshkallëzimi në marrëdhëniet dypalëshe dhe deklaroi se “e gjithë përgjegjësia për pasojat bie tërësisht mbi qeverinë gjermane”.
Vendimi i Moskës duket se lidhet me tensionet e fundit pas një incidenti me dron në aeroportin e Leipzigut.
Më 4 gusht, autoritetet gjermane gjetën një dron pranë një avioni ukrainas në aeroport. Të dy pistat u mbyllën përkohësisht ndërsa pajisja u çaktivizua nga autoritetet.
Ministri i Brendshëm gjerman, Alexander Dobrindt, deklaroi më pas se incidenti ishte pjesë e një “modeli më të gjerë të operacioneve hibride ruse në Evropë”.
Edhe pse deklarata e Ministrisë së Jashtme ruse nuk e përmend drejtpërdrejt akuzën gjermane për përfshirjen e Moskës në incidentin e Leipzigut, referenca ndaj “përshkallëzimit” duket se lidhet me këtë përplasje.
Mbyllja e konsullatës dhe qendrave kulturore shënon një tjetër hap në përkeqësimin e marrëdhënieve Moskë-Berlin, ndërsa Gjermania vazhdon të mbështesë Ukrainën dhe të akuzojë Rusinë për aktivitete hibride dhe ndërhyrje destabilizuese në Evropë. /Telegrafi/