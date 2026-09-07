Këngëtari Gjesti është paraqitur sot në gjykatë, në kuadër të çështjes gjyqësore që lidhet me mosmarrëveshjet e tij me pronarin e kompanisë “Onima”, Erkand Shabani.

Gjatë seancës, mbrojtja e Gjestit ka kërkuar arritjen e një marrëveshjeje për pranimin e fajësisë.

Kërkesa është kundërshtuar fillimisht nga pala e dëmtuar, por marrëveshja është pranuar nga Gjykata.

Lajmin e ka konfirmuar për “Telegrafin” avokati i Gjestit, Burim Azemi.

Para Gjykatës, Gjesti ka deklaruar: “Kam qenë në ankth, e pranoj fajin. Një njeri prej qefit ato nuk i bënë”. /Telegrafi/


Prive By Liberta Spahiu

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