“Joshua nuk ka guxim të përballet me mua”, Fury humb durimin me britanikun, e kërkon trilogjinë ndaj Usyk
Tyson Fury ka bërë një deklaratë të bujshme duke pretenduar se Anthony Joshua po tërhiqet nga përballja e shumëpritur mes dy britanikëve, ndërsa menjëherë ka sfiduar Oleksandr Usykun për një trilogji.
Fury dhe Joshua kanë qenë në negociata prej kohësh për një duel mes dy ish-kampionëve të botës në kategorinë e peshave të rënda. Përballja pritet të zhvillohet në nëntor, por ende nuk është përcaktuar zyrtarisht vendi ku do të zhvillohet.
“Gypsy King” kishte shprehur tashmë padurimin e tij për mungesën e konfirmimit të duelit, madje javën e kaluar e kishte quajtur Joshuan “frikacak”.
Në një video të publikuar në Instagram, Fury, 38-vjeçar, pretendoi se Joshua po tërhiqet nga përballja dhe deklaroi se kjo situatë mund ta çojë atë drejt një tjetër dueli me Usykun.
“Kjo vetëm do të më çojë drejt një përballjeje me Oleksandr Usykun. Oleksandr, ti je trajneri i tij dhe mentori i tij dhe e di se ai është... me mentalitet të dobët... dhe se nuk do të përballej kurrë me ‘Gypsy King’, diçka që ti ke pasur guximin ta bësh dy herë”.
🚨BREAKING: FURY vs JOSHUA IS OFF!@Tyson_Fury has confirmed via his latest Instagram post that the Anthony Joshua fight is OFF bringing an end to plans for the biggest fight in British boxing.
Fury has now called out Oleksandr Usyk, asking if he wants to step in and fight him… pic.twitter.com/ZGJvVcdLgJ
— Boxing King Media (@boxingkingmedia) September 6, 2026
Fury më pas i kujtoi ukrainasit dy fitoret e tij ndaj britanikut.
“Herën e fundit vendimet ishin në favorin tënd; të lumtë. Të uroj fat dhe le ta bëjmë përsëri. Le ta përsërisim në nëntor”.
“Topi tani është në fushën tënde... a dëshiron të luftosh me mua këtë vit, në 2026, apo po e lë fare? Më njofto, sepse tani jam duke kërkuar një kundërshtar të ri”.
Fury është mposhtur dy herë nga Usyk, i cili gjatë karrierës së tij është shpallur dy herë kampion i padiskutueshëm i botës në kategorinë e peshave të rënda.
Ndërkohë, Joshua ka qenë duke punuar me ekipin ukrainas të stërvitjes që ka bashkëpunuar me Usykun, duke e bërë edhe më interesante deklaratën e Furyt.
Për duelin Fury–Joshua, Madison Square Garden në New York është konsideruar si vendi favorit për organizimin e përballjes, megjithëse kampi i Joshuas preferon që ajo të zhvillohet në Wembley Stadium.
Sela, kompania promovuese saudite që po financon përballjen, si dhe transmetuesi Netflix, raportohet se preferojnë që dueli të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Tashmë mbetet të shihet nëse përballja mes Furyt dhe Joshuas do të konfirmohet për nëntor, apo nëse “Gypsy King” do ta realizojë kërcënimin e tij për t’u rikthyer në ring kundër Usykut./Telegrafi/