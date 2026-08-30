Hrgovic u shpall kampion bote, por pse fitoi përgjysmë më pak se kundërshtari që e nokautoi
Filip Hrgovic është shpallur kampioni i ri i botës në peshat e rënda në versionin IBF, pas fitores së madhe ndaj Moses Itauma në O2 Arena të Londrës.
Megjithatë, një detaj interesant pas këtij dueli ka të bëjë me përfitimet financiare, pasi boksieri kroat ka fituar dukshëm më pak se kundërshtari britanik që e mposhti.
Sipas raportimeve të mediave britanike, fondi i përgjithshëm për këtë përballje ishte rreth 2.6 milionë euro, ndërsa shuma ishte ndarë në raportin 70:30 në favor të Itaumas.
Moses Itauma knocked out by Filip Hrgovic pic.twitter.com/LeZG4CD2Qw
— Philip Evans ♨️ (@PhilipEvsChels) August 29, 2026
Itauma raportohet se ka përfituar rreth 1.76 milionë euro, ndërsa Hrgović rreth 820 mijë euro.
Kjo ka ngjallur reagime, pasi humbësi i ndeshjes ka fituar më shumë para se kampioni i ri i botës. Megjithatë, në boksin profesionist, pagesat zakonisht përcaktohen përpara zhvillimit të ndeshjes dhe rezultati në ring nuk ndikon domosdoshmërisht në shumën e parave që përfitojnë boksierët.
Itauma ishte një emër shumë më i madh në tregun britanik para këtij dueli, ndërsa ndeshja u zhvillua në Londër, ku ai kishte mbështetjen e publikut vendas dhe vëmendje të madhe mediatike.
‘And the new champion… from Zagreb, Croatia!’ 🥊🇭🇷💙
Filip Hrgović u prepunoj je londonskoj O2 Areni tehničkim nokautom u devetoj rundi pobijedio domaćeg boksača Mosesa Itaumu i postao novi IBF-ov svjetski prvak u teškoj kategoriji!
Filipe, čestitamo od srca! 🏅
📷 Steven… pic.twitter.com/tFAwI72k7T
— GNK Dinamo (@gnkdinamo) August 29, 2026
Megjithatë, fitorja ka një vlerë shumë më të madhe për Hrgović-in sesa vetëm pagesa e menjëhershme. Me rripin e kampionit botëror të IBF-së, kroati tashmë hyn në një tjetër nivel të karrierës dhe pritet të ketë një pozitë shumë më të favorshme në negociatat për duelet e ardhshme. /Telegrafi/