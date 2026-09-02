Apple ndryshon emrin e Liqenit Ontario në “Lake America” pas urdhrit të Trump
Lufta tregtare mes SHBA-së dhe Kanadasë po merr një kthesë edhe simbolike.
Apple ka ndryshuar emrin e Liqenit Ontario në “Lake America” në aplikacionin Apple Maps për përdoruesit në Shtetet e Bashkuara, pas një urdhri të presidentit Donald Trump, transmeton Telegrafi.
Ndryshimi vlen vetëm për përdoruesit në SHBA. Në Kanada, përdoruesit e Apple Maps vazhdojnë ta shohin emrin tradicional Lake Ontario.
Vendimi i Apple vjen pasi administrata Trump urdhëroi ndryshimin zyrtar të emrit të liqenit, në një kohë kur marrëdhëniet tregtare mes Washingtonit dhe Otavës janë tensionuar ndjeshëm.
Urdhri i presidentit i ka dhënë Departamentit amerikan të Brendshëm 30 ditë për të përditësuar emërtimin në Geographic Names Information Service, databaza zyrtare e emrave gjeografikë në SHBA.
Sekretari amerikan i Brendshëm, Doug Burgum, ka thënë se Apple ishte nxitur posaçërisht që ta pasqyronte ndryshimin në platformën e saj Maps.
Apple nuk është e vetmja kompani që ka bërë këtë ndryshim. Google ka ndërmarrë një hap të ngjashëm, duke shfaqur “Lake America” për përdoruesit në SHBA, ndërsa në Kanada vazhdon të përdorë “Lake Ontario”.
Vendimi ka shkaktuar reagime të shumta në rrjetet sociale, ndërsa jo të gjitha platformat e hartave kanë pranuar të ndjekin të njëjtën rrugë.
Shërbimi MapQuest ka deklaruar shkurtimisht se “nuk po e ndryshon” emrin e liqenit.
Në anën kanadeze, autoritetet kanë reaguar edhe me simbolikë. Në brigjet e liqenit është vendosur një tabelë ku shkruhet:
Kryeministri i Ontarios, Doug Ford, tha se tabela është vendosur për t’u kujtuar të gjithëve se emri i liqenit është dhe do të mbetet Lake Ontario.
Përplasja për emrin e liqenit vjen në një periudhë tensioni të madh mes dy vendeve. Administrata Trump ka vendosur tarifa prej 50 për qind ndaj produkteve të caktuara kanadeze, ndërsa Kanadaja ka paralajmëruar masa hakmarrëse me tarifa të ngjashme.
Kryeministri kanadez Mark Carney ka kritikuar qasjen e Washingtonit, duke i bërë thirrje administratës Trump të “fillojë të jetë serioze” përpara se negociatat tregtare të mund të rifillojnë.
Ndryshimi i emrit të Liqenit Ontario rikujton edhe një tjetër vendim të ngjashëm të administratës Trump.
Në vitin 2025, presidenti urdhëroi ndryshimin e emrit të Gjirit të Meksikës në “Gulf of America” për përdorim zyrtar në SHBA.
Edhe atëherë, Google dhe Apple e pasqyruan ndryshimin për përdoruesit amerikanë, ndërsa emërtimet ndryshojnë sipas vendit ku ndodhet përdoruesi.
Liqeni Ontario është më i vogli nga pesë Liqenet e Mëdha të Amerikës së Veriut dhe shtrihet mes provincës kanadeze Ontario dhe shtetit amerikan New York.
Emri i tij tradicional, ashtu si emrat e tre prej liqeneve të tjera të mëdha — Huron, Michigan dhe Erie — ka origjinë indigjene. /Telegrafi/