“Harrojeni X, zogu është rikthyer” – lansohet 'Twitter i ri'
Twitter duket se po rikthehet, por këtë herë në një version të ri.
Një startup i themeluar edhe nga ish-këshilltari i përgjithshëm dhe ish-anëtari i bordit të Twitter, Stephen Coates, ka lansuar platformën Twitter.now, pavarësisht një beteje ligjore me kompaninë X të Elon Musk.
Coates e njoftoi lansimin në LinkedIn me mesazhin: “Harrojeni X. Zogu është rikthyer”.
Platforma e re ngjan me Twitter-in e vjetër dhe synon t’u japë përdoruesve më shumë kontroll mbi përmbajtjen që shfaqet në faqet e tyre.
Startup-i e përshkruan filozofinë e tij si “liri e fjalës, jo liri e shtrirjes”, duke u fokusuar te besueshmëria e burimeve dhe transparenca.
Nisma nisi pasi Elon Musk bleu Twitter, e riemërtoi në X dhe ndryshoi identitetin e platformës.
Në dhjetor 2025, Operation Bluebird kërkoi anulimin e markave tregtare “Twitter” dhe “Tweet”, duke argumentuar se ato ishin braktisur pas riemërtimit të platformës në X.
Më pas, X paditi startup-in për përpjekjen për të përdorur markën Twitter.
Megjithatë, një gjykatës amerikan dha një vlerësim paraprak se X mund t’i kishte braktisur të drejtat mbi këto marka, duke i hapur rrugë Operation Bluebird për të vazhduar me projektin.
Për momentin, Twitter.now është në fazën e aksesit të hershëm.
Përdoruesit mund të regjistrohen si “themelues” për 20 dollarë, ndërsa për 40 dollarë mund të mbështesin drejtpërdrejt betejën ligjore kundër X.
Platforma premton gjithashtu një sistem që do t’u lejojë përdoruesve të përcaktojnë se sa përmbajtje nga burime “të besueshme” apo “me besueshmëri të ulët” duan të shohin në feed-in e tyre.