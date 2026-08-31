Dy serbët që pranuan fajësinë për rastin e barrikadave në veri të Kosovës, Dushan Dobraq dhe Millosh Radosavljeviq, pasi u shpallën fajtorë, janë dënuar nga Gjykata Themelore në Prishtinë.

Gjykata, me vendim të gjyqtarit Rrahman Beqiri, dënoi Dushan Dobraq me 12 muaj burgim, ndërsa Millosh Radosavljeviq me 9 muaj burgim.

Të akuzuarit u dënuan për kryerjen e veprës penale “Bashkim për veprimtari kundër rendit kushtetues”.

Dy të akuzuarit pranojnë fajësinë për barrikadat në Zveçan, veçohet procedura

Gjyqtari Rrahman Beqiri, në emër të Gjykatës, bëri të ditur vendimin për të akuzuarit.

“Të akuzuarit Milosh Radosavljeviq – për pikën 1: i shqipton dënim me burgim në kohëzgjatje prej 6 muajsh. Për pikën 2: i shqipton dënim me gjobë... dënim me burgim prej 6 muajsh...Të akuzuarit Millosh Radosavljeviq, Gjykata i shqipton dënim me burgim në kohëzgjatje prej 9 muajve”, tha ai.

Sipas vendimit të Gjykatës, dënimi do të ekzekutohet brenda afatit prej 15 ditësh nga dita e plotfuqishmërisë së aktgjykimit.

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës më 10 qershor 2026 ka ngritur ndaj Dushan Maksimoviq, Milosh Radosavljeviq, Nemanja Joloviq, Dushan Dobrac, Sërgjan Vuçiniq dhe Nenad Orloviq, për vepra penale kundër rendit kushtetues- saktësisht barrikadimin e rrugëve më 2022 në Komunën e Zveçanit. Aktakuza thotë se grupi kriminal u udhëhoq nga Milan Radoiçiq. /KP/

DrejtësiKosovëLajme