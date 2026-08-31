Google ndryshon emrin e Liqenit Ontario në “Liqeni Amerika”
Google ka përditësuar aplikacionin e saj Maps, duke e shfaqur Liqenin Ontario me emrin “Lake America” për përdoruesit në Shtetet e Bashkuara.
Ndryshimi vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump nënshkroi një urdhër për riemërtimin e liqenit, në një periudhë kur marrëdhëniet mes SHBA-së dhe Kanadasë janë përkeqësuar për shkak të luftës tregtare.
Google tha se vendimi u mor pasi sistemi zyrtar amerikan për emrat gjeografikë, GNIS, e ka regjistruar tashmë emrin e ri.
Sipas kompanisë, përdoruesit në SHBA do të shohin “Lake America”, ata në Kanada do të vazhdojnë të shohin “Lake Ontario”, ndërsa përdoruesit në vende të tjera do të shohin të dy emrat.
Liqeni kufizohet nga provinca kanadeze Ontario në veri, perëndim dhe jugperëndim, ndërsa në pjesën jugore dhe lindore kufizohet me New Yorkun.
Kryeministri kanadez Mark Carney e ka kritikuar vendimin, duke theksuar se emri Ontario është më shumë se 400 vjet i vjetër dhe vjen nga gjuha e popullit Wendat.
Trump kishte ndërmarrë një hap të ngjashëm në vitin 2025, kur urdhëroi ndryshimin e emrit të Gjirit të Meksikës në “Gjiri i Amerikës”. Google e shfaq aktualisht si “Gulf of Mexico (Gulf of America)”.
Ndryshimi i emrit të liqenit vjen në një kohë tensionesh të reja tregtare mes dy vendeve, pasi SHBA-ja ka vendosur tarifa të larta ndaj importeve kanadeze, ndërsa Kanadaja është kundërpërgjigjur me tarifa ndaj mallrave amerikane.