Kërçeli kritikon Ramën për protestën e 1 shtatorit: Mos e përdorni Prishtinën për beteja politike
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Ilir Kërçeli, ka kritikuar kryetarin e Prishtinës, Përparim Rama, lidhur me protestën e paralajmëruar për 1 shtator.
Kërçeli ka thënë se protesta, e cila përkon me ditën e fillimit të procesit mësimor, mund të ndikojë edhe më shumë në rëndimin e komunikacionit në kryeqytet.
Rama fton qytetarët në protestë më 1 shtator: Qeveria Kurti u ka marrë komunave mbi 344 milionë euro
Sipas tij, Rama po tenton ta arsyetojë bllokimin e komunikacionit me protestën që pritet të mbahet.
“Përparim, qytetarët e kryeqytetit nuk e meritojnë këtë që po e përjetojnë përditë nga qeverisja juaj”, ka shkruar Kërçeli.
Deputeti i LVV-së ka deklaruar se qytetarët e Prishtinës nuk e kanë votuar Ramën për të zhvilluar agjenda kundër Qeverisë qendrore, por për të qeverisur me kryeqytetin dhe për të zgjidhur problemet e qytetarëve.
“Mos e përdorni Prishtinën për beteja politike. Kryeqyteti ka nevojë për punë, jo për arsyetime”, ka theksuar Kërçeli. /Telegrafi/