Fshesa Robot Bosch BCRDW3BX, pastrimi i së ardhmes ju pret në Neptun
Nëse po kërkoni një zgjidhje praktike për ta automatizuar pastrimin e përditshëm, fshesa robot Bosch BCRDW3BX ju sjell teknologjinë, fuqinë dhe komoditetin në një pajisje të vetme. Zbuloni fshesën robot Bosch BCRDW3BX në Neptun.
Pastrim më i fuqishëm, më i zgjuar dhe më praktik
Teknologjia moderne po e bën më të thjeshtë kujdesin për shtëpinë. Fshesa robot Bosch BCRDW3BX kombinon aspirimin e fuqishëm, larjen e dyshemesë dhe funksionet inteligjente, duke ju ofruar një mënyrë më të lehtë dhe efikase për ta mbajtur shtëpinë të pastër. Tashmë mund ta gjeni në Neptun, për ta sjellë teknologjinë moderne të pastrimit më afër shtëpisë suaj.
Zgjidhje moderne për pastrim të përditshëm
Me një fuqi thithëse deri në 11,000 Pa, fshesa robot Bosch BCRDW3BX është krijuar për të mbledhur pluhurin, papastërtitë dhe mbetjet nga sipërfaqe të ndryshme. Carbon Power Brush ndihmon në mbledhjen efikase të papastërtive, ndërsa dizajni i saj ndihmon në parandalimin e mbështjelljes së flokëve dhe e bën mirëmbajtjen më të lehtë.
Aspiron dhe lan në të njëjtën kohë
Fshesa robot Bosch BCRDW3BX nuk kufizohet vetëm në aspirim. Falë sistemit të larjes me mop rrotullues, roboti mund të pastrojë edhe papastërtitë që kërkojnë larjen e dyshemesë. Mopi është projektuar të afrohet pranë mureve dhe të arrijë më mirë në qoshe, për një pastrim më gjithëpërfshirës të sipërfaqes.
Lëvizje më e zgjuar nëpër shtëpi
Për të lëvizur në mënyrë inteligjente nëpër shtëpi, roboti kombinon laserin, kamerën dhe teknologjinë Structured Light. Kjo e ndihmon të identifikojë ambientin dhe pengesat, duke krijuar një rutinë më të organizuar pastrimi dhe duke reduktuar përplasjet me objektet gjatë lëvizjes.
Teknologji që kujdeset edhe pas pastrimit
Një tjetër veçori e rëndësishme është Dry-Wet Service Station, i cili redukton nevojën për mirëmbajtje manuale pas çdo pastrimi. Stacioni kujdeset për pastrimin e mopit, menaxhimin e ujit, zbrazjen e papastërtive dhe karikimin e robotit, duke ju kursyer kohë dhe ndërhyrje të panevojshme.
Kontroll i lehtë me Home Connect
Përmes aplikacionit Home Connect, mund të menaxhohet përmes telefonit. Kjo ju mundëson të kontrolloni dhe planifikoni pastrimin më lehtë, në përputhje me rutinën dhe nevojat tuaja.
Fshesa Robot Bosch BCRDW3BX - Teknologji inteligjente për një pastrim më praktik çdo ditë.