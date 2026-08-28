Fituesit e javës së dytë të WINFEST janë shpallur – Emona Center vazhdon ndarjen e shpërblimeve
WINFEST 2026 në Emona Center vazhdon të sjellë fitues të rinj. Në javën e dytë janë shpallur 10 fitues, ndërsa kampanja vazhdon me qindra shpërblime të tjera deri më 15 shtator.
Pas shpërblimeve të javës së parë, edhe java e dytë e kampanjës së madhe shpërblyese WINFEST 2026 ka sjellë momente gëzimi për klientët e Emona Center nga qytete të ndryshme të Kosovës.
Në javën e dytë janë shpallur 10 fitues të shpërblimeve kryesore, të cilët kanë fituar 2 MacBook, 3 iPhone 17 Pro, 1 Dyson Multi Styler dhe 4 shpërblime cash nga 500 euro.
Fituesit janë përzgjedhur nga pika të ndryshme të Emona Center në Vushtrri, Mitrovicë, Obiliq, Lipjan, Fushë Kosovë, Ferizaj dhe Prishtinë.
Këta janë fituesit e shpërblimeve kryesore të javës së dytë:•Abdulla Zhegrova – nga Vushtrria – MacBook
• Medina Haxhani – nga Mitrovica – MacBook
• Lumrije Shalaci – nga Obiliqi – 500€ cash
• Zelfije Maxhuni – nga Vushtrria – 500€ cash
• Malice Bunjaku – nga Vushtrria – 500€ cash
• Gentrit Hasani – nga Vushtrria – 500€ cash
• Fadil Karpuzi – nga Lipjani – iPhone 17 Pro
• Leandra Aliu – nga Fushë Kosova – iPhone 17 Pro
• Milaim Musbji – nga Ferizaji – iPhone 17 Pro
• Valmin Myrtezi – nga Prishtina – Dyson Multi Styler
Pra, java e dytë solli plot 2 MacBook, 3 iPhone 17 Pro, 1 Dyson Multi Styler dhe 4 shpërblime cash nga 500 euro.
Por WINFEST 2026 sapo ka hyrë në ritmin e saj dhe shumë shpërblime të tjera presin fituesit e ardhshëm.
Kampanja vazhdon deri më 15 shtator 2026, me qindra shpërblime dhe një finale të madhe që do ta kurorëzojë WINFEST 2026.
Në total, WINFEST 2026 sjell 500 voucherë nga 50 euro, 10 Dyson Multi Styler, 10 MacBook, 10 iPhone 17 Pro, 20 shpërblime cash nga 500 euro, ndërsa shpërblimi kryesor i kampanjës është një Renault Captur.
Si të bëheni pjesë e WINFEST 2026?
Pjesëmarrja është e thjeshtë. Klientët që blejnë në Emona Center nga brendet pjesëmarrëse përfitojnë kuponin e pjesëmarrjes dhe hyjnë në garë për shpërblimet e kampanjës.
Sa më shumë blerje të bëni, aq më shumë mundësi krijoni për të qenë njëri prej fituesve të ardhshëm. Një blerje e zakonshme në Emona Center mund t’ju sjellë mundësinë për të fituar një prej shumë shpërblimeve të WINFEST 2026.
Emona Center operon me pika në Vushtrri, Mitrovicë, Prishtinë, Fushë Kosovë, Ferizaj, Lipjan dhe Obiliq, duke e bërë WINFEST të qasshëm për klientët në shumë qytete të Kosovës.
WINFEST 2026 – Blej në Emona Center dhe fito!