Gruaja dyshohet se sulmoi fëmijët me sëpatë në një park në Prishtinë
Policia e Kosovës ka intervenuar të dielën pas marrjes së informatës se një grua po sulmonte fëmijët me sëpatë në një park të fëmijëve në Prishtinë.
Sipas Policisë, e dyshuara një grua kosovare dyshohet se përveç sulmit ndaj fëmijëve, ishte duke dëmtuar edhe pajisjet e parkut.
Njësia policore ka dalë në vendin e ngjarjes, ku ka takuar të dyshuarën.
Gjatë intervenimit, nga ajo është sekuestruar një sëpatë.
Me urdhër të prokurorit, pas inicimit të rastit, e dyshuara është dërguar në mbajtje.
Rasti është iniciuar për “Kanosje” dhe “Dëmtim apo asgjësim i pasurisë” dhe mbetet nën procedurë hetimore. /Telegrafi/
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