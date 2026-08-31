Policia e Kosovës ka intervenuar të dielën pas marrjes së informatës se një grua po sulmonte fëmijët me sëpatë në një park të fëmijëve në Prishtinë.

Sipas Policisë, e dyshuara një grua kosovare dyshohet se përveç sulmit ndaj fëmijëve, ishte duke dëmtuar edhe pajisjet e parkut.

Njësia policore ka dalë në vendin e ngjarjes, ku ka takuar të dyshuarën.

Gjatë intervenimit, nga ajo është sekuestruar një sëpatë.

Me urdhër të prokurorit, pas inicimit të rastit, e dyshuara është dërguar në mbajtje.

Rasti është iniciuar për “Kanosje” dhe “Dëmtim apo asgjësim i pasurisë” dhe mbetet nën procedurë hetimore. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme