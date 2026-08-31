Dy persona kanë raportuar në Polici se persona të panjohur kanë hedhur një mjet të dyshuar, që dyshohet të jetë granatë, në oborrin e shtëpisë së njërit prej tyre.

Rasti ka ndodhur rreth orës 01:10. Si pasojë e shpërthimit, janë dëmtuar muret e dy shtëpive, si dhe një automjet.

Sipas Policisë, nga incidenti nuk raportohet për persona të lënduar.

Njësitë relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ndërsa rasti është duke u hetuar. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme