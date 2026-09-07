U.d. e Presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka pranuar letrat kredenciale të ambasadorit të ri të Republikës së Francës në Kosovë, Jean-François Huchet.

Haxhiu i ka uruar mirëseardhje ambasadorit Huchet dhe sukses në misionin e tij diplomatik në Kosovë.

Ajo ka thënë se gjatë mandatit të tij synohet forcimi i mëtejshëm i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Francës.

“Kosova e çmon lart miqësinë dhe mbështetjen e Francës, si gjatë periudhës së luftës, ashtu edhe në vitet e shtetndërtimit”, ka shkruar Haxhiu.

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Sipas saj, marrëdhëniet mes dy vendeve tashmë përfshijnë bashkëpunim në fusha të ndryshme, përfshirë politikën, ekonominë, sigurinë, arsimin dhe kulturën.

Gjatë takimit është diskutuar edhe për mundësitë e zgjerimit të këtij bashkëpunimi, veçanërisht pas marrëveshjeve të fundit ndërmjet Kosovës dhe Francës.

Haxhiu ka deklaruar se e ka siguruar ambasadorin Huchet për bashkëpunimin e saj të plotë në forcimin e mëtejshëm të partneritetit ndërmjet dy vendeve. /Telegrafi/

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