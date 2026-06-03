Misteri më i madh i futbollit botëror: Mendohej se Cruyff po bojkotonte Argjentinën, por e vërteta ishte shumë më e frikshme
Ka histori futbolli që nuk vjetrohen kurrë. Ato përcillen si legjenda – përmes pëshpëritjeve nga tribunat dhe debateve nëpër bare – dhe njëra prej tyre ishte misteri pse Johan Cruyff, njeriu që e shndërroi futbollin në art, nuk luajti për Holandën në Kupën e Botës 1978 në Argjentinë.
Për gati tri dekada u përfolën shumë arsye. Disa pretendonin se kishte konflikt me Federatën Holandeze për çështje sponsorësh, të tjerë se nuk donte të luante në një vend të sunduar nga junta ushtarake. Megjithatë, e vërteta doli shumë më e errët dhe më personale.
Vetëm në vitin 2008, 30 vjet pas Botërorit, Cruyff vendosi ta thyejë heshtjen dhe të tregojë publikisht se çfarë kishte ndodhur në të vërtetë.
Arsyeja e vërtet ishte shokuese
Ish-ylli i Ajaxit dhe Barcelonës rrëfeu se ai dhe familja e tij kishin qenë viktima të një tentative rrëmbimi në shtëpinë e tyre në Barcelonë, disa muaj para Kupës së Botës.
Sipas tij, persona të armatosur hynë natën në banesë, e lidhën atë dhe bashkëshorten para fëmijëve dhe i mbajtën nën kërcënimin e armës.
“Dikush më mbajti një armë në kokë. Më lidhën mua dhe gruan time para fëmijëve në apartamentin tonë në Barcelonë”, kujtoi Cruyff në një intervistë për Catalunya Ràdio.
Edhe pse tentativa dështoi, pasojat ishin të mëdha. Për muaj me radhë, policia e ruajti familjen, fëmijët shoqëroheshin në shkollë dhe Cruyff nuk mund të jetonte e të luante më me qetësinë e dikurshme.
“Këto gjëra ta ndryshojnë perspektivën për jetën. Në një moment e kupton se ka gjëra më të rëndësishme se futbolli”, kishte thënë ai.
Holanda ishte favoriti kryesor
Kjo ishte arsyeja pse Cruyff vendosi të mos udhëtonte për në Argjentinë, edhe pse Holanda konsiderohej një nga favoritët kryesorë të turneut.
“Tulipanët” arritën deri në finale edhe pa të, por humbën nga Argjentina me rezultat 3-1, dhe shumë holandezë vazhdojnë të besojnë se me Cruyff në fushë, historia mund të kishte marrë një tjetër drejtim.
Për vite me radhë, mungesa e tij u shoqërua edhe me një tjetër version të përfolur, se bashkëshortja e tij, Danny Coster, e kishte bindur të tërhiqej.
Por Cruyff i hodhi poshtë këto thashetheme, duke theksuar se vendimi nuk ishte as tekë, as presion familjar, por pasojë e frikës dhe traumës që po përjetonin.
Cruyff, mbetet si njëri prej më të mëdhenjve
Cruyff mbetet një nga futbollistët më të mëdhenj të të gjitha kohërave: simbol i “futbollit total”, një mendje që e shihte lojën disa hapa përpara dhe një figurë që e ndryshoi përgjithmonë mënyrën si kuptohet futbolli.
Ai fitoi tre Kupa Evropiane radhazi me Ajaxin dhe më vonë, si trajner, i solli Barcelonës titullin e parë evropian.
Megjithatë, pas gjenialitetit dhe famës fshihej edhe historia e një njeriu që, për një moment, u detyrua të largohej nga skena për të mbrojtur atë që kishte më të rëndësishme: familjen.
Ndërkohë, Holanda e sotme, në prag të Kupës së Botës 2026 në SHBA, Kanada dhe Meksikë, shpreson ta thyejë më në fund “mallkimin” e finaleve dhe të fitojë titullin botëror – duke e korrigjuar padrejtësinë e brezit të Cruyffit, që mbeti pa kurorë në vitet 1974 dhe 1978, pas humbjeve në finale ndaj Gjermanisë Perëndimore dhe Argjentinës. /Telegrafi/