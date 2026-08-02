Nga Wenger te Al-Khelaifi, pesë kandidatët që mund ta zëvendësojnë Infantinon në FIFA
E ardhmja e Gianni Infantinos në krye të FIFA-s është vënë në pikëpyetje pas polemikave të fundit që përfshinë organin qeverisës të futbollit botëror.
Presidenti i FIFA-s u përball me kritika të forta pas një propozimi, tashmë të tërhequr, për shitjen e aksioneve të pakicës në një entitet të ri komercial të lidhur me Kupën e Botës dhe garat e tjera të FIFA-s.
Infantino e kishte paraqitur planin si një mënyrë për të siguruar më shumë të ardhura për zhvillimin e futbollit, por ai hasi në kundërshtime të forta nga institucionet më të rëndësishme të futbollit.
UEFA e kritikoi publikisht këtë ide, duke e cilësuar si një hap që nuk duhej të ndërmerrej nga organet drejtuese të futbollit. Edhe CONCACAF dhe konfederata të tjera shprehën shqetësime lidhur me transparencën dhe mënyrën e qeverisjes.
Përballë presionit të madh, FIFA vendosi ta tërhiqte projektin, duke shtuar spekulimet se pozita e Infantinos mund të vihet seriozisht në rrezik.
Edhe pse ende nuk ka kandidatë zyrtarë për zgjedhjet e ardhshme presidenciale, disa emra me ndikim në futboll janë përmendur si pasues të mundshëm.
5. Arsene Wenger
Ish-trajneri legjendar i Arsenalit aktualisht mban postin e drejtorit për zhvillimin global të futbollit në FIFA.
Ai e njeh mirë strukturën e organizatës dhe gëzon respekt të madh në botën e futbollit. Megjithatë, drejtimi i FIFA-s kërkon edhe mbështetje politike, aleanca mes konfederatave dhe aftësi të mëdha diplomatike, gjë që mund ta vështirësojë kandidaturën e tij.
4. Nasser Al-Khelaifi
Presidenti i Paris Saint-Germain dhe njëherësh drejtues i Shoqatës Evropiane të Klubeve është një nga figurat më me ndikim në futbollin evropian.
Ai ka lidhje të forta dhe burime të mëdha për të ndërtuar një fushatë serioze, por afërsia e tij me një klub të madh dhe interesat komerciale mund të ngrenë pikëpyetje për konflikt interesi.
3. Salman bin Ibrahim Al Khalifa
Presidenti i Konfederatës Aziatike të Futbollit ka një përvojë të gjatë në politikën e futbollit ndërkombëtar.
Ai kandidoi edhe në zgjedhjet presidenciale të FIFA-s në vitin 2016, por u mposht nga Infantino. Mbështetja që mund të marrë nga Azia e bën një kandidat serioz, ndonëse polemikat e së kaluarës mund ta pengojnë.
2. Victor Montagliani
Presidenti i CONCACAF konsiderohet një nga kandidatët më të fortë falë përvojës së tij në drejtimin e një konfederate dhe marrëdhënieve të mira brenda FIFA-s.
Edhe pse nuk është figura më e njohur për publikun e gjerë, ai shihet si një emër që mund të sigurojë mbështetje të gjerë në prapaskenë.
1. Aleksander Ceferin
Presidenti i UEFA-s konsiderohet kandidati më i fortë për të marrë drejtimin e FIFA-s.
Pozita në krye të futbollit evropian i jep atij ndikim të madh politik, ndërsa përplasjet e mëhershme me Infantinon mund ta pozicionojnë si figurën kryesore të ndryshimit.
Përvoja, autoriteti dhe njohja globale e bëjnë Ceferinin favorit mes emrave që përmenden aktualisht si pasues të mundshëm të presidentit aktual të FIFA-s./Telegrafi/