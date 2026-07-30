“Kupa e Botës nuk është në shitje” - UEFA zyrtarizon bojkotin ndaj FIFA-s
UEFA dhe 55 federatat e saj anëtare kanë publikuar një deklaratë të përbashkët, duke konfirmuar se nuk do të marrin pjesë në asnjë garë të FIFA-s nëse organi qeverisës i futbollit botëror vazhdon me planin për t'u shitur aksione investitorëve privatë.
Në komunikatën zyrtare, UEFA e cilëson propozimin e FIFA-s si të papranueshëm dhe thekson se Kupa e Botës nuk mund të trajtohet si një produkt investimi.
“Kupa e Botës nuk është në shitje. Ajo është një nga trashëgimitë më të mëdha sportive të futbollit, e ndërtuar ndër breza nga lojtarët, kombëtaret dhe tifozët në të gjitha kontinentet. Asnjë pjesë e saj nuk duhet t’u dorëzohet investitorëve privatë”, thuhet në deklaratë.
UEFA kritikon ashpër mënyrën se si FIFA e ka paraqitur këtë projekt, duke pretenduar se ai është hartuar në fshehtësi dhe është çuar pranë miratimit pa asnjë konsultim domethënës me federatat që drejtojnë futbollin.
Sipas organizmit evropian, federatave u është paraqitur një ultimatum: ose ta pranojnë privatizimin e garave më të rëndësishme të futbollit, ose të përballen me pasojat. UEFA e konsideron këtë jo një proces demokratik, por një formë presioni dhe intimidimi.
Në deklaratë theksohet gjithashtu se hyrja e investitorëve privatë në pronësinë e garave të FIFA-s do të ndryshonte përgjithmonë mënyrën se si qeveriset futbolli, pasi vendimet për kalendarin, formatin e garave dhe të ardhmen e sportit do të ndikoheshin nga interesat financiare të aksionarëve dhe jo nga interesi i vetë futbollit.
“Futbolli nuk mund ta hipotekojë të ardhmen e tij për përfitime financiare. Askush nuk ka autoritet moral të shesë diçka që e mban vetëm në besim për brezat e ardhshëm”, vijon komunikata.
Si rezultat i vendimit të marrë, UEFA njoftoi se asnjë kombëtare evropiane nuk do të marrë pjesë në garat e FIFA-s, përfshirë Kupën e Botës për meshkuj, Kupën e Botës për femra dhe Kupën e Botës për Klube, për sa kohë që ky projekt mbetet në fuqi. Bojkoti do të hiqet vetëm nëse FIFA tërhiqet plotësisht nga propozimi dhe jep garanci të detyrueshme se nuk do të hapë më kurrë pronësinë apo qeverisjen e garave të saj për investitorët privatë.
Në fund të deklaratës, UEFA dërgon një mesazh të prerë ndaj FIFA-s, duke theksuar se Kupa e Botës i përket futbollit.
“Ka momente kur institucionet gjykohen jo nga ajo që janë të gatshme të pranojnë, por nga ajo që refuzojnë të komprometojnë. Ky është një prej atyre momenteve. Disa gjëra janë thjesht shumë të rëndësishme për t'u shitur. Kupa e Botës i përket futbollit. Gjithmonë ka qenë dhe, për sa kohë Evropa ka zë, nuk do të jetë kurrë në shitje”, thuhet në fund. /Telegrafi/