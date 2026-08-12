E kryer, Xavi përzgjedhës i Holandës
Xavi Hernandez ka arritur marrëveshje për t’u bërë përzgjedhësi i ri i Kombëtares së Holandës, raporton Fabrizio Romano.
Ish-trajneri i Barcelonës ka arritur një marrëveshje verbale me Federatën Holandeze të Futbollit të mërkurën, më 12 gusht, për të marrë drejtimin e “Tulipanëve”. Raportimet e fundit bëjnë të ditur se marrëveshja tashmë është kompletuar dhe Xavi do ta marrë zyrtarisht detyrën.
Spanjolli dëshiron që në stafin e tij të jetë edhe ish-sulmuesi i Holandës, Patrick Kluivert.
🚨🇳🇱 BREAKING: Xavi has agreed to become new Dutch national team head coach, done deal.
Agreement signed today for former Barcelona head coach. 💥 pic.twitter.com/x9QTa4u3sb
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026
Kjo do të shënojë rikthimin e Xavit në menaxhimin e futbollit pas një pauze dyvjeçare. Ai u largua nga Barcelona në fund të sezonit 2023/24 dhe që atëherë ka qenë pa një angazhim në pankinë.
Tashmë, Xavi do të nisë një kapitull të ri në karrierën e tij, këtë herë në krye të një prej kombëtareve më të njohura në Evropë./Telegrafi/