Kriza në FIFA, Ceferin gati për mocion mosbesimi ndaj Infantinos
Figura të larta të futbollit evropian raportohet se kanë zhvilluar bisedime në Salzburg lidhur me krizën në rritje në FIFA, me presidentin e UEFA-s, Alexander Ceferin, dhe të PSG-së, Nasser Al-Khelaifi, mes personave të përfshirë në diskutime.
Në takime ka marrë pjesë edhe presidenti i CAF-it, Patrice Motsepe, ndërsa diskutimet janë fokusuar në udhëheqjen dhe mënyrën e qeverisjes së FIFA-s.
Raportimet i kanë përshkruar bisedimet si konstruktive, ndërsa Ceferin raportohet se ka theksuar nevojën për ndryshime të rëndësishme në organizatën drejtuese të futbollit botëror.
UEFA thuhet se po kërkon dorëheqjen e menjëhershme të Gianni Infantinos ose tërheqjen e tij nga gara për president të FIFA-s.
Nëse Infantino refuzon, Ceferin raportohet se është i gatshëm të udhëheqë një mocion mosbesimi ndaj tij. Për të aktivizuar një votim të jashtëzakonshëm do të nevojitej mbështetja e 43 prej 211 federatave anëtare të FIFA-s.
UEFA po shqyrton gjithashtu kandidatë alternativë për postin e presidentit të FIFA-s. Mes emrave të përmendur janë presidenti i CONCACAF-ut, Victor Montagliani, dhe presidenti i AFC-së, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa.
Megjithatë, UEFA nuk ka mbështetur kolektivisht asnjë kandidat për ta zëvendësuar Infantino.
Në rast se përplasja përshkallëzohet, ndër opsionet që raportohet se po diskutohen janë edhe bojkotimi i garave të FIFA-s, refuzimi për të marrë pjesë në takimet kryesore të organizatës dhe madje një sipërmarrje e përbashkët e mundshme mes UEFA-s, CONCACAF-ut dhe AFC-së.
Prania e presidentit të CAF-it, Patrice Motsepe, në Salzburg ka tërhequr gjithashtu vëmendje. Ai u ka bërë thirrje 211 federatave anëtare të FIFA-s që të lejojnë zgjedhjet të përcaktojnë të ardhmen e Infantinos.
“Nëse dëshironi ta largoni, shkoni në zgjedhje. Lërini 211 federatat anëtare të vendosin”, ka deklaruar Motsepe./Telegrafi/