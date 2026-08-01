"Mund të bëj çfarë të dua me të", ylli francez shet trofeun e Kupës së Botës
Ish-lojtari i kombëtares franceze, Benjamin Mendy, 32 vjeç, ka nxjerrë në ankand një kopje të trofeut që mori në vitin 2018, pasi fitoi Kupën e Botës me Francën. Ai fitoi 54,000 euro prej tij. Është trofeu që çdo lojtar merr, së bashku me medaljen e tij, për fitimin e Kupës së Botës.
Ai e shpjegoi veprimin e tij në Snapchat. "A është ky trofeu im apo i yti? Është i imi dhe mund të bëj çfarë të dua me të. Po më zinte shumë vend në gardërobë. Kam më shumë për të shitur", tha Mendy, duke treguar raftet e tij me medalje dhe trofe.
Dhe ka shumë prej tyre. Me Manchester Cityn, ai ishte kampion i Anglisë katër herë dhe fitoi një FA Cup dhe tre Kupa të Ligës. Ai gjithashtu fitoi një Superkupë të Anglisë me Cityn.
Mendy ishte gjithashtu kampion i Francës me Monacon në vitin 2017. Mendy tani është anëtar i klubit polak Pogon Szczecin.
La story Snapchat de Benjamin Mendy sur la vente de sa réplique de la Coupe du monde 🇫🇷🤣 :
« Mais c’est ma coupe ou c votre coupe ? Au fait elle est à moi, C MA COUPE.
J’EN FAIS CE QUE JE VEUX
Et si ya draaa jsuis tjr dispo
Et en plus elle prenez trop de place dans le… https://t.co/DnKw7rT7CO pic.twitter.com/nzqazd9dU5
— Actu Foot (@ActuFoot_) July 31, 2026
Lëndimet dhe akuzat për përdhunim i shkatërruan karrierën
Ai dikur ishte mbrojtësi më i shtrenjtë në botë. Manchester City e bleu atë nga Monaco në vitin 2017 për 57.5 milionë euro. Në atë kohë, transferimi i mbrojtësit të majtë francez ishte më i madhi në histori për një mbrojtës.
Ai fillimisht pati probleme me lëndime te City, dhe më pas u pezullua nga klubi në gusht 2021 pasi u akuzua për përdhunim në gjashtë raste. Dy vjet më vonë, ai u lirua nga të gjitha akuzat dhe paditi me sukses Cityn për paga të papaguara.
Ai e ringjalli karrierën e tij te Lorient, por është shumë larg formës së mëparshme që, ndër të tjera, e çoi drejt titullit kampion bote me Francën në vitin 2018.
Në sezonin e fundit, ai luajti vetëm 11 ndeshje te Pogon. /Telegrafi/