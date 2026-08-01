Ish-lojtari i kombëtares franceze, Benjamin Mendy, 32 vjeç, ka nxjerrë në ankand një kopje të trofeut që mori në vitin 2018, pasi fitoi Kupën e Botës me Francën. Ai fitoi 54,000 euro prej tij. Është trofeu që çdo lojtar merr, së bashku me medaljen e tij, për fitimin e Kupës së Botës.

Ai e shpjegoi veprimin e tij në Snapchat. "A është ky trofeu im apo i yti? Është i imi dhe mund të bëj çfarë të dua me të. Po më zinte shumë vend në gardërobë. Kam më shumë për të shitur", tha Mendy, duke treguar raftet e tij me medalje dhe trofe.

Dhe ka shumë prej tyre. Me Manchester Cityn, ai ishte kampion i Anglisë katër herë dhe fitoi një FA Cup dhe tre Kupa të Ligës. Ai gjithashtu fitoi një Superkupë të Anglisë me Cityn.

Mendy ishte gjithashtu kampion i Francës me Monacon në vitin 2017. Mendy tani është anëtar i klubit polak Pogon Szczecin.

Lëndimet dhe akuzat për përdhunim i shkatërruan karrierën

Ai dikur ishte mbrojtësi më i shtrenjtë në botë. Manchester City e bleu atë nga Monaco në vitin 2017 për 57.5 milionë euro. Në atë kohë, transferimi i mbrojtësit të majtë francez ishte më i madhi në histori për një mbrojtës.

Ai fillimisht pati probleme me lëndime te City, dhe më pas u pezullua nga klubi në gusht 2021 pasi u akuzua për përdhunim në gjashtë raste. Dy vjet më vonë, ai u lirua nga të gjitha akuzat dhe paditi me sukses Cityn për paga të papaguara.

Ai e ringjalli karrierën e tij te Lorient, por është shumë larg formës së mëparshme që, ndër të tjera, e çoi drejt titullit kampion bote me Francën në vitin 2018.

Në sezonin e fundit, ai luajti vetëm 11 ndeshje te Pogon. /Telegrafi/

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