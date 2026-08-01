A rrezikon bota një luftë mes Ukrainës dhe Iranit?
Tensionet mes Ukrainës dhe Iranit janë përshkallëzuar, duke krijuar një front të ri indirekt në përplasjen më të gjerë gjeopolitike mes Rusisë, Perëndimit dhe aleatëve të tyre.
Marrëdhëniet mes Kievit dhe Teheranit janë përkeqësuar kryesisht për shkak të mbështetjes ushtarake që Irani i ka dhënë Rusisë gjatë luftës në Ukrainë, veçanërisht përmes furnizimit me dronë sulmues.
Për Ukrainën, Irani nuk konsiderohet më një aktor neutral, pasi dronët iranianë të përdorur nga Rusia kanë luajtur një rol të rëndësishëm në sulmet ndaj qyteteve dhe infrastrukturës ukrainase. Kievi e sheh bashkëpunimin ushtarak Moskë–Teheran si një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë e tij.
Situata u bë edhe më e ndërlikuar pas sulmeve ukrainase ndaj objektivave të lidhura me Iranin dhe Rusinë në Detin Kaspik, raportojnë mediat.
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Ukraina argumenton se këto operacione synojnë rrugët e furnizimit që ndihmojnë makinën luftarake ruse, ndërsa Irani i ka dënuar ato dhe ka paralajmëruar se veprime të tilla mund të sjellin pasoja.
Sipas analizës, konflikti Ukrainë–Iran nuk është një luftë zyrtare mes dy shteteve, por dy konfliktet – lufta Rusi-Ukrainë dhe përplasjet rreth Iranit – po ndërthuren gjithnjë e më shumë. Kjo rrit rrezikun që një përplasje lokale të shndërrohet në një krizë më të gjerë ndërkombëtare.
Për Ukrainën, dobësimi i Iranit mund të ketë ndikim strategjik, pasi Teherani është një nga mbështetësit kryesorë të Rusisë në fushën e teknologjisë ushtarake.
Nga ana tjetër, një përshkallëzim i ri në Lindjen e Mesme mund të shpërqendrojë aleatët perëndimorë dhe të ndikojë në ndihmën ushtarake për Kievin.
Analistët paralajmërojnë se lidhja mes dy luftërave po bëhet gjithnjë e më e dukshme: Rusia dhe Irani po afrohen përmes bashkëpunimit ushtarak, ndërsa Ukraina kërkon të godasë rrjetet që mbështesin luftën ruse. Kjo krijon një situatë të brishtë ku një incident i vetëm mund të shkaktojë një përshkallëzim më të madh. /Telegrafi/