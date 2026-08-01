SHBA nis zhvillimin e F-47, aeroplani luftarak do të fluturojë për herë të parë në vitin 2028
Programi F-47 i Forcave Ajrore të SHBA-së ka filluar fazën e zhvillimit të inxhinierisë dhe prodhimit dhe do të jetë në fluturim në vitet e ardhshme, njoftoi një zyrtar i shërbimit.
Programi, i përshkruar si “bashkëpunim ekstrem” me partnerët e industrisë, hyri në fazë me “pjekuri të paparë”, sipas gjeneralit Dale White , drejtor i Sistemeve të Armëve të Mëdha Kritike.
Faza e inxhinierisë dhe prodhimit përfshin maturimin, integrimin dhe testimin e të gjitha pjesëve të F-47.
Do të prodhohet një numër i vogël aeroplanësh testues për vlerësim.
Boeing F-47 i parë është në rrugën e duhur për fluturimin e tij të parë në vitin 2028. Forcat Ajrore planifikojnë të blejnë të paktën 185 F-47, të cilat përputhen me madhësinë e flotës së F-22 Raptor që synon të zëvendësojë.
“F-47 do të fluturojë gjatë kësaj administrate”, tha White gjatë fjalimit të tij në Ditët e Industrisë së Ciklit të Jetës, të organizuara nga Qendra e Menaxhimit të Ciklit të Jetës së Forcave Ajrore.
White, i cili vepron gjithashtu si menaxher i portofolit që raporton drejtpërdrejt te zëvendëssekretari i mbrojtjes, është i ngarkuar me menaxhimin e sistemeve të armëve, të tilla si programet F-47 dhe B-21.
Në mars të vitit 2025, presidenti Donald Trump njoftoi se forca do të vazhdojë me zhvillimin e Boeing F-47 të gjeneratës së gjashtë në kuadër të programit Next Generation Air Dominance, ose NGAD, që synon të zëvendësojë F-22 Raptor.
“Sa i përket të gjitha atributeve të një aeroplani luftarak, nuk ka pasur kurrë asgjë të afërt me të, nga shpejtësia te manovrueshmëria, te ajo që mund të ketë, te ngarkesa”, tha Trump në atë kohë, duke këmbëngulur se aeroplani do të ndërtohet dhe do të jetë në ajër gjatë administratës së tij. /Telegrafi/