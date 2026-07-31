Rrëzohet një aeroplan amerikan F-35 në Kaliforni - pamje
Shërbimet e emergjencës iu përgjigjën rrëzimit të një avioni F-35 Lightning II pranë Bazës Ajrore Miramar në San Diego të Kalifornisë, raportoi stacioni televiziv lokal KGTV.
Piloti u nxor me sukses nga avioni.
Aksidenti ndodhi rreth orës 10 të mëngjesit sipas kohës lokale, piloti u katapultua në mënyrë të sigurt dhe u shpëtua.
"Mund të konfirmojmë një incident të Klasit A që përfshin një avion F-35B të Marinës Amerikane pranë MCAS Miramar. Piloti u nxor nga avioni dhe u shpëtua. Më shumë informacion do të jetë i disponueshëm së shpejti", thuhet në deklaratë.
Pamjet që qarkullojnë në rrjete sociale tregojnë tym të dendur që ngrihet nga vendi i rrëzimit ndërsa zjarrfikësit shuajnë flakët rreth aeroplanit.
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