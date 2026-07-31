Kriza e emigracionit në Ceuta të Spanjës, reagon Donald Trump
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, përdori kalimin masiv të emigrantëve në enklavën spanjolle të Afrikës Veriore, Ceuta, për të paralajmëruar amerikanët se Shtetet e Bashkuara mund të përballen me një situatë të ngjashme nëse demokratët kthehen në pushtet, pasi kriza nxiti gjithashtu tensione të reja politike në Evropë.
"Është e tmerrshme. Mbajeni mend atë foto. Kjo do të jemi ne pas tre vitesh nëse pala e gabuar hyn", tha Trump për Fox News.
"Nëse Demokratët hyjnë, nuk do të jetoni një jetë shumë të mirë", shtoi ai.
Trump, i cili e ka bërë imigracionin një shtyllë qendrore të presidencës së tij, i përdori ngjarjet në Ceuta për të përforcuar argumentin e tij të hershëm për kontrolle më të rrepta kufitare.
Shtëpia e Bardhë fajësoi "politikat globaliste të ekstremit të majtë" për situatën në Ceuta, ku të paktën 43 persona kanë vdekur, shumë prej tyre ndërsa përpiqeshin të notonin nga Maroku në enklavën spanjolle.
Ndryshe, zhvillimet e fundit rrezikojnë të hapin një front tjetër në marrëdhëniet shpesh të tendosura midis Uashingtonit dhe Madridit, vetëm disa javë pasi Trump dhe Pedro Sánchez të Spanjës u dukën se po lehtësonin tensionet gjatë finales së Kupës së Botës FIFA në New Jersey më 19 korrik.
Mosmarrëveshja e tyre kryesore mbetet shpenzimet e mbrojtjes.
Spanja vazhdon të refuzojë objektivin e NATO-s për të shpenzuar 5% të GDP-së për mbrojtjen, të cilin Sánchez e ka përshkruar si "të paarsyeshëm dhe kundërproduktiv".
Trump ka kërkuar vazhdimisht që aleatët evropianë të rrisin shpenzimet ushtarake dhe ka paralajmëruar se Shtetet e Bashkuara mund të rishqyrtojnë angazhimin e tyre ndaj NATO-s nëse nuk e bëjnë këtë. /Telegrafi/